Centralna banka Kosova (CBK) je krajem prošle godine donela Uredbu sa nizom pravila koja se tiču regulisanja poslovanja sa valutama na Kosovu. Ova uredba, kojom se predviđa da je jedina dozvoljena valuta na Kosovu bude evro, trebalo bi da stupi na snagu 1. februara.

Iako to nije eksplicitno spomenuto u samom tekstu Uredbe, iz njega proizilazi da srpski dinar na Kosovu od 1. februara neće smeti da se koristi kao platežno sredstvo, a oni koji to budu pokušali naći će se na udaru zakona.

Ova odluka je naišla na žestoke kritike zvaničnog Beograda koji optužuje Prištinu da želi da njome ukine dinar i platni promet sa Srbijom, što bi za Srbe na Kosovu bilo ravno „katastrofi“.

Intervencija „zapadnih partnera“

Po ustaljenoj praksi nakon jednostranih odluka vlasti u Prištini koje izazivaju eskalaciju odnosa sa Beogradom, predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država pokušavaju da urgiraju da se stvar odloži, što je, recimo, bio slučaj i sa obavezom preregistracije svih vozila na Kosovu sa registarskim tablicama izdatim u Srbiji na RKS („republika Kosovo“) tablice. Ishod je poznat.

Nakon odluke CBK da se iz platnog prometa na Kosovu ukine dinar oglasili su se i ambasadori Kvinte sa zajedničkim zahtevom Prištini da suspenduje Uredbu kako bi se omogućio „dovoljno dug period tranzicije“, prenosi KoSSev.

Naveli su da su zabrinuti zbog uticaja ove odluke na srpsku zajednicu, a posebno na škole i bolnice za koje se, kako su naveli, trenutno „ne čini održivim nijedan alternativni proces“.

Sličnu poruku je uputio i portparol Evropske unije Peter Stano.

CBK sve „objsnila“ američkom ambasadoru

Potom se ponovo oglasio ambasador SAD-a u Prištini. Rekao je da se sastao sa guvernerom CBK Ahmetom Ismailjijem, te da je ponovio zahtev da se primena uredbe odloži.

U međuvremenu je o ovom sastanku izvestila i Centralna Banka Kosova.

Poručuju da su Hovenijer i Ismailji razgovarali o glavnim dešavanjima u finansijskom sistemu Kosova, unapređenju pravnog i regulatornog okvira, aktivnostima vezanim za „stabilnost i integritet finansijskog sistema, implementaciji ciljeva i novom Strateškom planu 2024-2028, CBK-a“, piše KoSSev.

Iz CBK navode da je guverner „objasnio“ američkom ambasadoru glavne aspekte kojima se bavi nova Uredba o gotovinskom poslovanju i njene efekte, „argumentujući i razjasnivši svoj stav“.

„Unapređenje regulatornog okvira za suzbijanje fenomena falsifikovanog novca i regulisano i transparentno snabdevanje privrede gotovinom, koji doprinose očuvanju i povećanju integriteta finansijskog sistema i same valute evra, bile su među glavnim temama ovog informativnog sastanka“, navode iz CBK

Ismalji mu je takođe pomenuo druge zakonske izmene koje je odobrila CBK na osnovu ovog plana.

Iz CBK nisu saopštili koje su to izmene u pitanju, ali je zato konstatovano da je u skladu sa njima „naglašena potreba efikasnije i fokusiranije komunikacije u vezi sa mogućim uticajima i ograničenjima ove Uredbe, kao i postojećim zakonskim mogućnostima za pristup sigurnim finansijskim uslugama“.

Sve može, ali u evrima u licenciranim bankama

CBK je sopštila i da se na sastanku razgovaralo o postojećim „mogućnostima, alternativama i pristupu finansiranja preko različitih finansijskih kanala licenciranih za rad na celoj teritoriji Kosova“.

Guverner CBK je saopštio da „samo u četiri severne opštine rade četiri filijale banaka, tri mikrofinansijske institucije (kreditori) i preko 15 nebankarskih finansijskih institucija za plaćanje i razmenu. Broj filijala i kancelarija finansijskih institucija koje rade u toj oblasti se povećava, jer je finansijska inkluzija cilj CBK-a“, prenosi KoSSev.

Kažu i da je Ismailji „objasnio“ Hovenijeru da Uredba ne zabranjuje, niti ograničava primanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama.

Ne ograničava se ni aktivnost menjanja bilo koje valute koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije, tvrdi Ismailji, ali naglašava da je neophodno da imaju licencu CBK.

„Dakle, svi pojedinci imaju pristup bankovnim računima i mogu da primaju sredstva na svojim računima u evrima, kroz različite zakonske kanale“, naglašava.

Kaže i da svi građani koji već imaju bankovni račun u evrima, u bilo kojoj licenciranoj banci na Kosovu, mogu da ih koriste za primanje sredstava iz bilo koje zemlje, pa i Srbije.

„Oni koji još uvek nemaju račun, mogu da ga otvore u bilo kojoj banci, prema Uredbi CBK-a za pristup platnim računima za osnovne usluge, koji za ugrožene grupe i socijalne šeme nema naknade za otvaranje ili održavanje, od 1. januara 2024“, navode iz CBK.

Ova institucija na kraju poručuje da „ostaje odlučna“ da unapredi pravni i nadzorni okvir u sprovođenju svog ustavnog mandata, kao i da je posvećena „nastavku aktivnosti informisanja i podizanja svesti javnosti“.

„Saradnja i priznanje partnerstva i podrške partnerskih zemalja, predvođenih SAD-om, zajedno sa drugim prijateljskim zemljama i međunarodnim finansijskim institucijama, stoji u temeljima CBK-a, kao nezavisne ustavne institucije, što treba da se poštuje od strane svih da bi se dostigli njeni zakonski ciljevi“, zaključuje se u saopštenju.

Poruka Aleksandra Vučića

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Petar Petković je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa specijalnim izaslanik Evropske unije za (zamrznuti) dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Ljčakom tražio da „Priština prestane da sprovodi nove eskalatorne odluke“, među kojima je i odluka Centralne banke Kosova da se za gotovinsko plaćanje na Kosovu koristi samo evro.

„Aleksandar Vučić je jasno i argumentovano podvukao šta su problemi na putu normalizacije odnosa Beograda i Prištine“, rekao je Petković.

Lajčak je na svom profilu na mreži Iks napisao i da je razgovarao sa Petkovićem o nizu konkretnih tema iz dijaloga Beograda i Prištine.

„Razgovarali smo i o izgledima za sledeći sastanak glavnih pregovarača u Briselu“, napisao je Lajčak u objavi.

Pitanje preživljavanja srpske zajednice na Kosovu

„Odluka o ukidanju dinara je nagore što je moglo da se desi Srbima na Kosovu i pitanje je kako će srpska zajednica preživeti. To će svakako dovesti do iseljavanja i to upravo i jeste bio cilj ove odluke – da istera Srbe sa Kosova. Ovu odluku je osmislio Aljbin Kurti i njegova vlada. Pošto nisu mogli da zatvore škole i bolnice, sada će ukidanjem dinara onemogućiti njihov rad. Ovo je veliki izazov i za međunarodnu zajednicu i sad ćemo videti ima li instrumente da spreči iseljavanje Srba. Jedan od načina je da se zabrani Kosovu da koristi evro jer odluka nije doneta u Evropskoj centralnoj banci i ona ima mehanizme da uvođenje evra na Kosovu spreči“, rekao je u emisiji Newsnigt na N1 Dragiša Mijačić iz EU konventa.

On je istakao da su za Srbe ovo nove okolnosti, da posle ukidanja dinara Srbi ni u političkom smislu neće biti više nikakav faktor na Kosovu.

„Oko 85 odsto Srba na Kosovu je zaposleo u sistemu Srbije, njihova deca idu u srpske škole i leče se u srpskim bolnicama“, rekao je Mijačić. „Na Kosovu imate četiri i po hiljade penzionera koji primaju penzije u kešu. Ako se primeni ova odluka o ukidanju dinara, Beograd više nema šta da traži u dijalogu. Ako se Srbi isele sa Kosova nakon ove odluke, ko može sutra u Srbiji da zagovara evropske integracije i da govori da nam je zapad prijatelj“.