Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je danas da Predsjedništvo nije odobrilo ulazak pripadnicima Vojske Srbije u Bosnu i Hercegovinu, a povodom prisustva Vojske Srbije na defileu uoči obeležavanja 82. godine od bitke na Kozari. Bećirović je kako prenosi RSE zakazao sastanak sa Kristijanom Šmitom visokim predstavnikom u BiH.

Takođe, kako je naveo, u okviru plana bilateralne saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Srbije, ova aktivnost nije planirana.

Prema ocenama Bećirovića, „defile Vojske Srbije u Prijedoru, gradu u kojem su nesrbi označavani bijelim trakama prije nego što su odvedeni u koncentracione logore smrti predstavlja još jednu najavu početka realizacije Vučićeve velikosrpske i antidejtonske deklaracije, usvojene 8. juna u Beogradu“.

Vest o prisustvu Vojske Srbije na defileu u susednoj državi BiH, objavio je i predsednik bh. entiteta RS Milorad Dodik na svom nalogu na mreži X uz komentar: „Konačno“.

Član Predsedništva BiH Željko Komšić je rekao da se mora utvrditi ko je dozvolio ulazak Vojske Srbije na teritoriju BiH.

„Prvo i osnovno pitanje ovde je, ko je odobrio ulazak vojske Srbije u BiH? Predsedništvo BiH to nije učinilo“, rekao je Komišić za Radio Sarajevo i upitao da li je to uradilo Ministarstvo odbrane.

„To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo odbrane, onda je reč o klasičnom aktu agresije“, naveo je Komšić.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez izjavio je danas za Klix.ba da Ministarstvo odbrane BiH nije pozvalo, ni odobrilo ulazak vojnika Vojske Srbije u BiH. „Nismo ih mi pozvali, Ministarstvo odbrane BiH nikakve veze s ovim i ovo nije u planu vojne bilateralne saradnje između BiH i Srbije“, kazao je Helez.

Prema njegovim saznanjima, nisu u pitanju „pravi“ vojnici, nego kadeti Vojne akademije iz Srbije.

„Međutim, nisu mogli ući da ih neko nije pozvao, neko ih je morao pozvati iz BiH, a radi se o kadetima, nije to vojska, to se podvodi pod obrazovanje i to je nečija druga nadležnost“, rekao je Helez, navodeći da sa njima može doći i oficir, ali to je profesor.

„Sve dok ne završi i ne dobije čin, kadet nije vojnik. Prema našim informacijama, mislim da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske našlo neku zakonsku osnovu da ih pozovu kao učenike, a onda da to prikažu kao vojsku“, zaključio je Helez.

Kako je preneo RTRS,u defileu je bio i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije Nemanja Starović i državni sekretar u tom ministarstvu Zoran Antić.

Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3.176 osoba.

Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je i kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm.

Izvor: FoNet, RSE