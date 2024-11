Od decembra centralna kuhinja, koja je kuvala za ceo Klinički centar Srbije se gasi, a hranu za pacijente pripremaće privatna firma i to po tri puta višoj ceni.

Radnici kuhinje Tehničko-ekonomskog centra KC Srbije ostaće bez posla.

Oni su do sada spremali obroke i hranili sve pacijente Kliničkog centra, ali će od decembra njihov posao preuzeti privatni konzorcijum predvođen firmom ProChef, prenosi N1.

Radnici tvrde da im je rečeno kako otpremnine ne mogu da dobiju jer novca nema i da je jedina opcija za njh da pređu u privatni firmu ProChef čija je kuhinja u Dobanovcima i koja je na tenderu dobila njihov dosadašnji posao.

„Jednostavno nama je direktor došao i saoštio da on kao poslodavac nama izlazi u susret da mi možemo da počnemo da radimo za ProChef, a ako to nećemo da nema ni biroa ni otpremnine“, kaže Jelena Miljušević, radnica Tehničko-ekonomskog centra.

Pojedini radnici, uglavnom kuvari koji lako mogu naći posao, sami su dali otkaz.

„Rečeno je da ukoliko ne prihvatimo zamenski posao koji je on nama našao, da ćemo ostati bez posla“, navodi Ljiljana Tapić, kuvarica.

Nije jasno zašto je RFZO koji plaća obroke prihvatio cenu koju je ponudio konzorcijum pet privatnih firmi, a ta cena je oko 2.100 dinara za tri obroka dnevno, dok je do sada TEC naplaćivao 830 dinara za istu uslugu.

Upućena su pitanja ministru Zlatiboru Lončaru i o ceni obroka i o pravu na otpremninu radnika TEC-a, ali odgovor nije stigao.

Spasavanje zaposlenih

Direktor TEC-a Rade Bogdanović je rekao da pokušava da spasi svoje zaposlene time što im nudi mogućnost prelaska u drugu firmu u kojoj bi nastavili da rade.

„Zaposlenima za kojima prestane potreba, u postupku rešavanja viška zaposlenih, kao mera zapošljavanja, može biti ponuđen rad kod drugog poslodavca. Ukoliko poslodavac ne ponudi meru zapošljavanja, zaposlenima prestaje radni odnos – kao tehnološkom višku, uz isplatu otpremnine“, naveo je Bogdanović.

On kaže da se na tender RFZO-a nije prijavio jer su uslovi bili postavljeni tako da ih TEC ne može ispuniti. Da je tražen izrazito visok depozit, bankarske garancije koje nije mogao da ispuni, kao i da je tender formiran tako da je zahtevano snabdevanje više bolnica u sistemu.

Grupa firmi iz Beograda i Novog Sada dobila je posao pripreme hrane za pacijente u bolnicama u više gradova u Srbiji, od Novog Sada do Niša.

Od tih firmi jedna je registrovana za usluge obezbeđenja, jedna za čišćenje zgrada, jedna za trgovinu, a dve za ketering i delatnost restorana.

Objedinjenu ponudu dali su Pro Chef, Time Partner, Movie Kitchen – ketering, T&M Group Solution – svi iz Beograda i ILLI grupa iz Novog Sada.

Posao je vredan 6,7 milijardi dinara sa PDV-om, znatno više nego što je RFZO planirao da utroši za ovu nabavku.

Milijarde dinara firmama s nedovoljno zaposlenih

Da su firmi Pro šef preko potrebni radnici pokazuju i oglasi za posao objavljeni na platformi Poslovi infostud.

Kako je preneo N1, firma je tražila šefa mesare za mesečnu platu od 130.000 do 160.000 dinara, pet mesara kojima se nudi plata od 100.000 do 120.000 dinara, 15 kuvara za 100.000 do 130.000 mesečno, 20 pomoćnih kuvara s platom od 85.000 do 95.000 dinara, 40 radnika na pakovanju obroka za platu od 80.000 do 90.000 dinara, 10 perača suđa za platu od 80.000 dinara, kao i tri prehrambena tehnologa čija plata je između 100.000 i 120.000 dinara.

Pro šefu su potrebni i vozači, njih 15, kojima se nudi plata u rapsonu od 70.000 do 100.000 dinara, i dva magacionera koja bi trebalo da rade za platu do 90.000 dinara.

Svi oni trebalo bi da rade u pogonu u Dobanovcima i na Novom Beogradu i to u dve smene.

Postavlja se pitanje kako je uopšte firma sa 35 zaposlenih ušla u igru pripreme, isporuke i serviranja skoro osam miliona obroka u u 18 bolnica i instituta u Beogradu, Lazarevcu, Požarevcu, Novom Sadu, Smederevskoj Palanci, Valjevu i Nišu.

Vrednost posla je 5,6 milijardi dinara bez PDV-a, a prosta računica pokazuje da dnevna cena obroka iznosi oko 2.114 dinara. Zaposleni u TEC-u kažu da je to znatno skuplje od njihovih obroka, koji su na dnevnom nivou iznosili između 800 i 900 dinara.

Ipak, TEC na tenderu nije učestvovao, niti pokušao da se udruži sa nekom drugom firmom i tako svoj posao proširi van Beograda.

Pre kuhinje otišla perionica veša

Kakva budućnost očekuje TEC i preostale zaposlene može se pretpostaviti, a zaposleni kažu da je gašenje neminovno pošto su glavne delatnosti i izvori prihoda otišli.

Prethodno su ostali i bez perionice, koja je, kaže zaposleni u TEC-u, ugašena za vreme prethodnog mandata ministra Lončara.

Posao pranja veša preuzela je privatna firma Bela harmonija iz Stare Pazove, koja je 2017. godine otvorena kao „najveća industrijska perionica veša na Balkanu“.

Bela harmonija se na svom zvaničnom sajtu pohvalila dugom listom klijentima, među kojima su pored KCS i Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“, GAK „Narodni front“, Univerzitetska dečja klinika „Tiršova“ i Opšta bolnica „Požarevac“.

TEC-u posle svega ostaje vešernica u okviru GAK-a i restorani, ili kako zaposleni kažu – kiosci s hranom. Više njih, sa kojima smo razgovarali, napominje da je to nedovoljno za opstanak firme.

Izvor: N1