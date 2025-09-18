Član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Vladimir Đukanović u autorskom tekstu za „Kurir” najavljuje naredne korake koje će vlast preduzeti protiv onih koji su podržali studentsku i građansku borbu

Studentski i građanski protesti traju mesecima, prodrmali su aktuelni režim i fotelje, a vlast preduzima svakave poteze da ih suzbije, izuzev onog koji se od nje traži – da raspiše vanredne parlamentarne izbore.

Tako se režim Aleksandra Vučića poslednjih meseci razračunava sa onima koji su stali uz studente i građane. Kakve su metode spašavanja napredjakog sistema, koji su naredni koraci, u autorskom tekstu „Vreme je za kontranapad” objavljenom na sajtu „Kurira” objašnjava član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Vladimir Đukanović.

Otkaze su do sada dobili brojni nastavnici i profesori u školama, zaposleni u državnim preduzećima, smenjeni su zaposleni u policiji, vojsci, a Đukanović sada najavljuje i smenu onih koji su, kako navodi, davali „vetar u leđa blokaderima i pokušaju revolucije”.

Masovne čistke

„Naravno da će svi ti ljudi za koje postoje čvrsti i nedvosmisleni dokazi da su to radili biti posmenjivani. Već se to uveliko radi u policiji, kao i mnogim državnim preduzećima, državnoj upravi, a nastaviće se u svakoj oblasti koju država finansira i kojom rukovodi”, najavljuje Đukanović.

Na meti su, dakle, svi oni koji su se odupirali nametanju kršenja zakona „sa vrha”.

Dodaje da će se „onima koji su blokirali rad institucija, a bili su dužni da omoguće njihov nesmetani rad, država zahvaliti smenom, a neki će vala i odgovarati, jer su učinili niz ozbiljnih kako disciplinskih prekršaja, tako i krivičnih dela”.

Pod „nesmetanim radom institicija” podrazumeva se, dakako, da rade po nalozima sa Andrićevog venca..

Dodaje Đukanović još da je „došlo vreme odgovornosti”, te da je pokušaj revolucije propao, što dodatno „uliva snagu da se sa onima koji su pokušali nasilan prevrat i koji su rovarili kako unutar SNS-a, tako i unutar države, država obračuna”, te da vlast ima pravo „da na najbitnija mesta postavi ljude koji će omogućiti da sistem normalno funkcioniše”.

Pod „normalnim radom sistema” se, naravno, podrazumeva da radi upregnut u očuvanje vladajućeg korumpiranog režima, a mirni protesti zarad odbrane ustavnog poretka i uspostavljanja pravne države su prekvalifikovani su u „pokušaj nasilnog prevrata”.

Čišćenje sopstvenog dvorišta

Osim smena unutar sistema, najavljuje Đukanović i obračun sa onima koji nisu bili lojalni Srpskoj naprednoj stranci: „Sada sledi kontranapad i sređivanje sopstvenog dvorišta”.

Kaže da su unutar stranke shvatili ko je ko.

„Stranka je sagledala ko je unutar nje spreman da se bori, a ko je lezilebović, što već uslovljava za određenim promenama unutar same stranke koje će se svakako nastaviti i u narednom periodu. Ujedno, jasno smo videli ko je spreman da preleti na drugu stranu i ti vidici su nam se lepo otvorili, te se takvima polako zahvaljujemo na saradnji”, zaključuje Đukanović.