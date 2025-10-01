Novosadska tragedija

01.октобар 2025. I.M.

BLOG Kolona prelazi Gazelu na putu ka železničkoj stanici na Novom Beogradu

U više gradova širom Srbije održano je šesnaest minuta tišine u znak sećanja na stradale u padu nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu pre 11 meseci.. Najavljeno je da će tokom večeri biti održani različiti komemorativni skupovi i šetnje povodom tragedije u Novom Sadu. U Beogradu je najavljeno da će okupljanje biti kod železničke stanice Prokop, a da će se nakon toga pešačiti do železničke stanice na Novom Beogradu

Analiza

01.октобар 2025. Andrej Ivanji

Kada će ti (vanredni) izbori?

Šta bi Aleksandra Vučića moglo da primora da raspiše vanredne parlamentarne izbore? I, ako ništa od toga ne bude, kada padaju redovni parlamentarni i predsednički izbori

Lokalni izbori

01.октобар 2025. Bojan Bednar

Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije