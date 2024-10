U Kraljevu su krajem septembra radnici Apotekarske ustanove uz podršku lokalne opozicije i nevladinih organizacija predali oko 11.000 potpisa građana sa zahtevom da Skupština grada raspiše referendum na kojem bi se Kraljevčani izjasnili o statusu tamošnje apotekarske ustanove, nakon odluke da se deo imovine iznajmi privatnicima.

Za podnošenje zahteva za održavanje lokalnog referenduma bili su potrebni potpisi najmanje 9.897 birača sa teritorije grada Kraljeva.

I umesto da se uđe u proceduru za održavanje referenduma – počinju problemi.

Kako objašnjava za „Vreme“ aktivista Lokalnog fronta iz Kraljeva, Predrag Voštinić, vlast je na najgrublji način pogazila pravo i pokušava da poništi volju velikog broja građana Kraljeva.

„Osnovni model ustavom garantovanog izražavanja volje su narodna inicijativa, referendum i slobodni izbori. Pokušali smo da u Skupštini Grada sprečimo odluku o izdavanju dela apotekarske imovine trećim licima, odnosno privatnoj firmi, i u tome smo uspeli. Zajedno sa zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi pokrenuli smo inicijativu da se ta odluka, za koju smatramo da je štetna, stavi van snage referendumom“, objašnjava Voštinić.

Foto: N1 Strah zaposlenih za svoja radna mesta

Ostavka predsednice Izborne komisije

Dodaje da je reakcija vlasti nakon prikupljanja više od 11.000 potpisa građana bila da izmišljenom procedurom o povlačenju potpisa stave neke od njih van upotrebne vrednosti. Međutim, zakon predviđa da se potpis – ne može povući.

„Onda su gledali šta drugo mogu da smisle. Došli su do rešenja da Izborna komisija, koja je nadležna za sprovođenje ove procedure, ‘obori’ nekoliko hiljada potpisa. Predsednica Izborne komisije pitala je: ‘Kako da oborim’? Oni joj kažu da će napraviti da potpisi nisu validno overeni ili nešto slično. Predsednica je na to rekla da je to krivično delo i dala ostavku. U Izbornoj komisiji ostala su četiri glasa ‘za’ i četiri glasa ‘protiv’. Onda su oni povukli zamenika predsednika Izborne komisije koji će poslušati njihovu naredbu i izglasali da fizički treba proveriti svaku izjavu, što znači da se uzima papir po papir i utvrđuje kako je overen“, objašnjava Voštinić.

Tokom te fizičke provere, nastavlja Voštinić, Komisija donosi odluku da je više od 2.000 potpisa „aljkavo“ overeno, odnosno da postoje manjkavosti prilikom overavanja.

„Na nekima piše: ‘Ne vidi se dobro ime i prezime, nedostaje potpis overivača, ne vidi se lepo pečat’. A organ koji je zadužen za overavanje su opštinski overivači, i oni su overili na pogrešan način. Tako dolazimo do situacije da jedan organ opštine ne priznaje rad drugog organa, odnosno opštinskih overivača. Očigledno su neke od njih namestili, a mi ćemo ih svakako krivično goniti jer je to nesavesno obavljanje službene delatnosti“, objašnjava Voštinić.

Foto: Marija Janković Predrag Voštinić

Zaštita od domaćih i međunarodnih institucija

Prema njegovim rečima, vlast je za tu priliku već odredila koje će overivače „žrtvovati“ i pokrenuće navodne krivične procese protiv njih.

„A taj neko je na to pristao i učiniće sve da se slučaj zataška. Dakle, sami su napravili aljkavosti da bismo bili odbijeni. Zbog toga ćemo zatražiti zaštitu od svih domaćih i međunarodnih institucija, jer su ovo stvari koje garantuje i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. Ovo nije neka peticija; ovo je zvaničan dokument o građanskim pravima“, ukazuje Voštinić.

On ocenjuje da je vlastima bolje da revidiraju odluku i priznaju da su potpisi validni.

„Stajaćemo im nad vratom dok se ovo ne reši kako treba. Mi ne pristajemo na ovako oduzete potpise. Potrebno je da javnost zna da više od 11.000 potpisa čini više od 20 procenata izašlih na izbore na teritoriji Grada Kraljeva. Dakle, skoro četvrtina glasača Grada Kraljeva potvrdila je potpisom da želi promenu odluke. Očito je da to vlastima ugrožava rejting i poverenje na lokalnom nivou i ne smeju da dozvole referendum“, ističe Voštinić.

S obzirom na to da je lokalna vlast, odnosno overivači, već jednom loše odradila posao, Voštinić postavlja logično pitanje: „Ko nam garantuje da overivači i ovog puta neće napraviti greške“?

Foto: N1 Sakupljanje potpisa u Kraljevu

Lokalna vlast: Sve je po zakonu, nisu ispunjeni uslovi

Lokalna vlast je nakon svega obavestila javnost da je „Gradska izborna komisija, koju čine predstavnici svih odborničkih grupa u Skupštini grada Kraljeva, utvrdila da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nakon preklapanja sa biračkim spiskom za lokalne izbore odbacilo 305 potpisa, a GIK je pregledanjem svakog potpisa utvrdio da još 2.175 potpisa nisu validni, tako da je Gradskoj izbornoj komisiji predat ukupno 8.477 važeći potpis“.

„Kako je za održavanje referenduma potrebno prikupiti potpise 10 odsto građana sa pravom glasa, odnosno 9.895 Kraljevčana, Gradska izborna komisija je utvrdila da nisu ispunjeni uslovi za održavanje referenduma“, dodali su iz vlasti.

Podnosioci inicijative se sa ovim ne slažu i poručuju da će tražiti poštovanje zakona i izglasavanje referenduma o ustupanju dela imovine Apotekarske ustanove privatnicima.