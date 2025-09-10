Nebrojene su priče o javnim izvršiteljima koji oduzimaju imovinu po Srbiji, za dug koji je često minoran u odnosu na vrednost plena. Porodicu Tanacković sada zbog duga za zajedičko plaćanje fasade od 10.000 evra hoće da izbace iz doma

Građani koji kupuju stanove i na pomen oronule fasade prokomentarišu „nema veze, kupujem ono što je unutra“ – trebalo bi dobro da razmisle. Jer, iako misle da je obnova fasade posao javno-komunalnog preduzeća „Gradsko stambeno“, upravo bi ih ta fasada mogla gurnuti u ogromne dugove

Tako bi Iva Tanacković i njena 84-orogodišnja majka mogle da ostanu uskoro bez stana na Paliluli, a sve zbog duga za Infostan od oko 10.000 evra. Jer, celokupan iznos duga nije bio za grejanje i zajedničku vodu, već za obnavljanje fasade na zgradi na koju su bili primorani jer je celokupan objekat postao nebezbedan.

„Fasada se 2018. godine potpuno odvojila i pala, pa je na zgradi ostala samo cigla, zato smo mi kao stanari bili primorani da je renoviramo“, kaže Tanacković za „Vreme“. Kada smo otišli u opštinu, rečeno nam je da će nam to finansirati opština, ali se ispostavilo da smo taj rok za prijavu propustili i da moramo sami da platimo obnovu. Nije mi jasno kako nije bilo novog roka.“

Kako su troškove sami morali da snose, ponuđeno im je da svaki stan plaća po spoljnoj kvadraturi zidova stana, a kako Tanackovići imaju sobu na ivici zgrade, ovaj iznos je bio popriličan. Račun za infostan, koji je inače iznosio 11.000 dinara, odjednom je dupliran i to na rok od pet godina.

Sigle ih kamate

Iako je izvođač radova, koje je angažovao Infostan, kasnio sa radovima, stanari su se žalili i tražili da se naplate penali, ali im to nije odobreno, već su dobili mogućnost da im se uradi ograda. Za koju se kasnije ispostavilo da ne postoji neohodna dozvola za postavljanje.

Kako je Iva umeđuvremenu izgubila posao, a naplate su jako brzo krenule, ona i majka su imale problem da svakog meseca izdvoje po 100 evra više za zajedničku fasadu.

„Plaćale smo deo po deo i uradile reprogram, ali se ispostavilo da nam je ostalo još oko 10.000 evra zbog velikih kamata koje su pristizale“, objašnjava Iva.

Zbog celokupnog duga, koji nije mali, razumljivo bi bilo da porodici plene imovinu. Ipak, 25. avgusta ove godine stiglo im je rešenje od izvršitelja o izbacivanju iz stana. Iva je odmah uplatila 100.000 dinara i najavila uplaćivanje i ostalog dela, ali su joj rekli da je jedini način da ih ne izbace iz stana – da uradi novi reprogram. Na koji bi opet išle kamate.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Feminizam iz teretane (@feminizam_iz_teretane)

U ovom problemu je veliki broj građana Srbije. Jer, iako su nadležni obavezni da poštuju načelo srazmere, postojeći zakon ne propisuje jasno koje su to srazmere. Tako se bez stana koji vredi najmanje 100.000 evra ostaje – zbog deset puta manjeg duga.