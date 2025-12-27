Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine izdala je novu licencu NIS-u koja važi do 24. marta. Licencu je dobio i Lukoil, čiji je rok 26. april. Po čemu se ove dve licence razlikuju?

Sjedinjene Države uvele su sankcije Naftnoj industriji Srbije zbog udela u vlasništvu ruske državne kompanije Gazpromnjeft, koja je takođe pod sankcijama SAD još od februara 2022. godine, kada je Rusija otpočela napad na Ukrajinu.

Ali osim Gazproma i NIS-a, iz istog razloga se pod američkim sankcijama našao i Lukoil, privatna naftna kompanija iz Rusije.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) – telo zaduženo za sprovođenje sankcija koje propiše Ministarstvo finansija SAD – izdala je NIS-u licencu za prodaju ruskog udela u vlasništvu koja važi do 24. marta 2026. godine. Isto su učinili i u slučaju Lukoila čiji rok ističe 17. januara 2026. godine.

Šta su OFAC-ove licence

OFAC licenca je posebna dozvola koju to telo može da izda sankcionisanom preduzeću kako bi mu privremeno dozvolilo određene aktivnosti koje bi inače bile zabranjene sankcijama.

Najnovijom licencom OFAC-a, NIS je dobio još jedan rok do kojeg nosioci dozvole imaju ovlašćenje da učestvuju u pregovorima u vezi sa trajnim otuđenjem vlasništva i kontrole ruskih subjekata u NIS-u.

Prema pisanju Insajdera, koji je imao uvid u licencu, kao nosioci dozvole pominju se advokatska kancelarija “Baker & McKenzie LLP”, “NIS a.d. Novi Sad”, “MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company”, “Vlada Republike Srbije”, “PJSC Gazprom Neft”, “PJSC Gazprom” i “JSC Intelligence”.

Na osnovu toga, moglo se pretpostaviti da su pregovori u toku sa mađarskom kompanijom MOL, što je kasnije potvrdila ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kakve su Lukoilove licence

OFAC-ova licenca izdata Lukoilu, koja se odnosi na pregovore i transakcije prodaje imovine, važi do 17. januara 2026. godine, ali ono što rusku kompaniju razlikuje od NIS-a, jeste posedovanje licence koja joj odobrava „određene međunarodne aktivnosti u stranim zemljama”.

Ta licenca, koja je na snazi do 29. aprila naredne godine, znači da je Lukoilu dozvoljeno da radi u stranim zemljama, ali ne i da šalje zaradu u Rusiju. Lukoil posluje u 30 zemalja preko više od 5.000 benzinskih stanica.

Mađarski MOL je obavestio američke zvaničnike da je, pored NIS-a, zainteresovan i za Lukoil i da bi želeo da kupi njihove rafinerije i benzinske stanice u Evropi, Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku i Meksiku.

Lukoil i Srbija

Među tih 30 zemalja nalazi se i Srbija, gde Lukoil posluje još od 2003. godine i biće tako makar do 29. aprila.

Na teritoriji naše zemlje, aktivno je 112 Lukoilovih pumpi i dva skladišta.

Prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odluka da se produži rok Lukoilu povoljna je i po nas, pošto ova ruska kompanija u Srbiju uvozi oko 100.000 tona naftnih derivata. Dodao je i da je pogodnost to što su Lukoilove pumpe „ravnomerno raspoređene po celoj Srbij“.

