Kako se bliži Nova godina na ulicama se tradicionalno sve češće čuju detonacije petardi, a na društvenim mrežama aktuelizuju se peticije za ukidanje vatrometa na gradskim trgovima i za zabranu bacanja petardi tokom praznika. Predstojeće novogodišnje slavlje posebno je upitno zbog tragedije u Novom Sadu, ali čak ni taj strašni događaj mnoge neće zaustaviti da bučno isprate 2024. godinu, i to treba razumeti – kao što neki smatraju da nema razloga za slavlje, tako su drugi uvereni da itekako ima šta da se slavi, jer nekome je Srbija maćeha, a nekome majka.

Međutim, bučni ispraćaj stare i dočekivanje Nove godine u svakom slučaju problematičan je zbog toga što detonacije uznemiravaju decu sa teškoćama u razvoju i životinje, na šta psiholozi i veterinari dosledno ukazuju, ali ih ne slušaju baš svi.

Ljudi koji bacaju petarde ili ispaljuju vatromet u ogromnoj većini nisu zlonamerni, oni jednostavno vole da bučno i šljašteći proslavljaju praznike, ali se stiče utisak da ne shvataju koliku štetu nanosi pirotehnika.

Buka pogubna za autističnu decu i životinje

Verovatno ni ne razmišljaju da u njihovoj blizini možda žive autistična deca ili plašljive životinje za koje su buka i detonacije pogubni. Osim manjka saosećanja problem je i u protivrečnim zakonima kojima je dozvoljena prodaja petardi, ali je zabranjeno njihovo bacanje.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova zbog upotrebe pirotehnike od srčanog udara ugine svake godine ugine više od 5.000 pasa. Uznemirenost, drhtavica i borba za dah samo su neke od reakcija koje psi ispoljavaju na zvuk pucanja pirotehnike. Posledice mogu biti dugoročne i u krajnjem slučaju smrtne.

I pored toga što nadležni apeluje na građane da ne koriste pirotehniku, situacija se u praksi ne menja, pa mnoge porodice za vreme novogodišnjih praznika ostaju kod kuće uz svoje ljubimce koji se plaše.

Zakon i kazne

Korišćenje pirotehničkih sredstava regulisano je Zakonom o javnom redu i miru, a za one koji paljenjem pirotehnike narušavaju javni red i mir ili ugrožavaju sigurnost građana sledi novačnom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Zakonom je prodaja pirotehničkih sredstava dozvoljena samo u ovlašćenim radnjama, dok je ulična prodaja zabranjena.

Uprkos svim apelima, svake godine tokom praznika na desetine odraslih i dece pretrpi povrede zbog korišćenja petardi ili vatrometa. U najvećem broju slučajeva stradaju šaka i prsti, a neretko dolazi i do povreda očiju, lica i ušiju.

Ko slavi, a ko ne

Kada je u pitanju organizovanje dočeka Nove godine, pomenuta tragedija u Novom Sadu kao da je podelila Srbiju, jer će u nekim gradovima biti organizovan doček na trgovi, dok u drugim gradske vlasti ipak smatraju da nije vreme za slavlje i da novac namenjen za koncerte popularnih pevača treba utrošiti za nešto potrebnije.

Beograd će tako imati čak dva organizovana dočeka, na Trgu Republike uz pevače Harisa Džinovića Željka Vasića i Marinu Visković, i u Beogradu na vodi uz vatromet i pevačice Mariju Šerifović, Jelenu Tomašević i Tijanu Bogićević.

U saopštenju Beograda na vodi istaknuto je da će „poslednji trenuci 2024. godine biti propraćeni specijalnom novogodišnjom projekcijom i tradicionalnim odbrojavanjem poslednjih 10 sekundi na Kuli Beograd, a tačno u ponoć počinje impresivni svetlosno-pirotehnički performans na nebu iznad Save“. Vatromet će biti ispaljivan sa Kule Beograd, sa Gazele i Starog savskog mosta i sa novobeogradske obale reke. Sve to pratiće laseri i muzika sa nacionalnim motivima, specijalno komponovana za tu priliku.

U Nišu će na trgu novogodišnji koncert održati pevač Nikola Rokvić, a pre njega nastupiće Neverne bebe. U Požarevcu će svirati lokalni bendovi, a u Kruševcu je organizovan „Praznični trg“ sa programima namenjenim pre svega deci.

U Kragujevcu će na Trgu kod Krsta pevati Jelena Karleuša, a ispred Gimnazije na Đačkom trgu grupa Van Gog. U Leskovcu su najavljeni koncert Viva benda i Anđele, trubači, vatromet i više od 2000 besplatnih pljeskavica. I u Pirotu spremaju vatromet, a slaviće se uz Neleta Karajlića.

I na Zlatiboru će biti vatromet kome će prethoditi koncert Peđe Jovanovića i trubačkog orkestra Dejana Jevđića. Na reprizi dočeka, 1. januara, nastupiće Vlada Georgiev.

Vranje je verovatno jedini grad uže Srbije gde neće biti koncerata i vatrometa. Proslava je bila planirana, ali se iz pijeteta prema žrtvama odustalo od te ideje. Novac predviđen za slavlje biće uplaćen na račun za lečenje dece i mladih obolelih od malignih i drugih teških bolesti.

Organizovane proslave Nove godine neće biti u celoj Vojvodini.