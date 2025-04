Bivši zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da bi posle 15. marta i pucanja po građanima Srbije zvučnim oružjem, svaka aktivnost u Srbiji koja bi dalje intenzivirala to stanje vodila ka otvorenom građanskom sukobu.

„Da se desilo da je izašla policijska brigada, odnosno da jedan gospodin iz rukovodstva policije, kome se ovom prilikom zahvaljujem, nije zaustavio nameru da se direktno udari na narod, mi bismo imali manje-više otvoreni građanski sukob“, reko je Janković televiziji Insajder.

On je istakao da je upotreba zvučnog oružja prema mirnim građanima, u trenutku odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, apsolutno kršenje ljudskih prava.

„Građani smeju sve što im nije zabranjeno krivičnim ili drugim zakonom i to je naša sloboda, koja nije neograničena, jer se mora nečim ograničiti zbog slobode drugih, ali država sme samo ono što piše u zakonu i ništa van toga“, rekao je Janković i dodao da ministar ne može da kaže da je nešto uradio, jer u zakonu ne piše da ne sme.

Prema njegovim rečima, ministar i ministarstvo smeju da urade samo ono što je upisano u zakonu, a ako takvog oružja nije bilo u Zakonu o unutrašnjim poslovima, nije smelo biti nabavljeno.

„Mi imamo pravo na fizički i mentalni integritet, na bezbednost, a ljudi su povređeni. Podsećam da je Aleksandar Vučić pre toga rekao ‘Pustićemo ih 5–10 minuta, a onda će država da odsvira kraj’, da bi u 11. minutu ćutanja bio iskorišćen zvučni top“, istakao je Janković.

Na pitanje da li je predsednik Srbije, kada je rekao da će država odsvirati kraj, mislio na zvučno oružje, Janković je odgovorio: „Pa naravno da je na to mislio. Posle toga je rekao da se ne vode deca, jer će država odsvirati kraj. Ne jednom, dva puta je ponovio taj malo neobičan izraz, ali niko od nas nije shvatio, a niko nije mogao“.

Janković je ocenio da je kriza u Srbiji vidljiva u svim oblastima i dodao da, pre svega, to vidi kao krizu etike vlasti, cenjenja šta je dobro, a šta loše.

„Vlast kaže: dobro je ono što nas ostavlja na vlasti, a loše je ono zbog čega silazimo s vlasti. Sve što nas ostavlja na vlasti – bio to konflikt, bili to nemiri, bila to represija, bila to diktatura – dobro je, a loše je ono zbog čega gubimo vlast“, naveo je Janković.

Izvor: FoNet