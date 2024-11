Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povratak osnivača Srpske napredne stranke (SNS) Tomislava Nikolića u politički život. Zašto, kada ga je lično brutalno poslao u prinudnu penziju?

Kao jedan od mogućih odgovora koji se nameće je da će Nikolić biti naredni kandidat Srpske napredne stranke na narednim predsedničkim izborima.

Nikolić se nakon mnogo vremena u javnosti ponovo pojavio na obeležavanju „Velikog školskog časa“ u Šumaricama, 21. oktobra 2023. godine.

Vučić je to iskoristio i već sledećeg dana najavio da će Nikolić ubuduće biti aktivan u kampanji SNS-a. Pošto su se naprednjaci tada spremali za vanredne iszbore izbore koji su održani 17. decembra 2023. godine, mislilo se da će se Nikolić pojavljivati na mitinzima u okviru predizbone kampanje, ali se to nije dogodilo. Kampanja je fokusirana isključivo na Vučića.

Hvalospevi Vučiću

Onda se Nikolić pojavio na proslavi rođendana SNS-a, 24. oktobra ove godine u Vršcu, i ne samo to, već je i nadahnuto govorio o Vučiću.

„Nikada niko nije vodio Srbiju tako dobro, nikada niko nije bio suočen sa ovakvim iskušenjima. U Srbiji gde sve zavisi od vas, građana, i nemoćne mržnjom opijene opozicije, postiže epohalne rezultate“, rekao je tada Nikolić.

Pa je istakao da mu ne trebaju brojke koje i same govore o radu SNS-a, već da mu je dovoljno „što ne mora da krije pogled u susretu sa građanima, jer je Srbija zemlja koja se izgrađuje i u kojoj su građani zadovoljniji iz dana u dan“.

„Vučić će da prokrči put, a vi budite dostojni da idete za njim. Ko ne može da izdrži, kome je lični interes važniji od Srbije, treba da se skloni ili da bude sklonjen. I nikada ne zaboravite amanet predaka, Kosovo je Srbija“, naglasio je tada Nikolić.

Nagrada Nikoliću za „pomirenje“ Srba i Mađara

Samo nedelju dana kasnije Nikolić i nekadašnji predsednik Mađarske Janoš Ader postali su prvi dobitnici nagrade „Ištvan Pastor”. Nagrade su im uručene na svečanosti u Subotici, a nagrađeni su za svoj politički angažman „na pomirenju dva naroda, uspostavljanju dobrosusedskih odnosa koji su prerasli u stratešku saradnju na nivou koji političari u obe zemlje danas ocenjuju kao istorijski najvišu“.

Politički konsultant Dušan Milenković ocenio je za „Danas“ da bi pojavljivanje Nikolića na proslavi rođendana SNS-a u Vršscu moglo da bude početak njegove predsedničke kampanje 2027. godine.

„Konačnu odluku o ovakvom ishodu doneće Aleksandar Vučić, i sigurno je da će naredni period koristiti da izmeri takvu opciju, za šta mu je bilo potrebno da vaskrsne Nikolića iz političke istorije, kako bi podsetio svoje glasače na njegovo postojanje. Ovo je, po mom mišljenju, najracionalnije objašnjenje zašto srpska politika ponovo ima Tomislava Nikolića kao aktera“, naveo je Milenković.

On je ocenio da je Nikolić „idealni predsednički kandidat“ Aleksandra Vučića, jer je „dovoljno star da nema nikakvu političku budućnost, pa samim tim ni potenciju da ugrožava Vučića sa te pozicije“.

Nikolićevi “sjajni” rezultati

Milenković je naveo da je Nikolić ostvarivao sjajne rezultate kao predsednički kandidat radikala i naprednjaka.

„Na kraju, uvek je bio prijemčiv velikom broju ljudi u Srbiji, nevezano da li su glasali za njega ili ne, što je izuzetno važno Vučiću koji bi mogao da 2027. bude u neugodnoj poziciji jer bi građani glasali na predsedničkim izborima znajući da Vučić ostaje čvrsto na vlasti kao premijer, pa bi mogli da počnu da razmišljaju o tome kako neće biti toliki problem iako ne glasaju za Vučićevog kandidata na predsedničkim izborima“, naveo je Milenković.

Vučić svakako želi da izbegne nekakvu kohabitaciju ili bilo kakvu podelu vlasti.

Anđelković: Nikolić je tu zbog Kosova

Politički analitičar Dragomir Anđelković uveren je da je Vučić svestan da će po okončanju američkih izbora biti izložen novim pritiscima da okonča rešavanje kosovskog pitanja na način kako to želi Vašington.

A to podrazumeva puno faktičko priznanje Kosova i odustajanje od protivljenja ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, „što jedino ne podrazumeva de jure priznanje“.

„Ko god da pobedi na američkim predsedničkim izborima, to se bitno neće promeniti, jer se radi o kontinuitetu balkanske politike SAD. Opet, i ono što je do sada Vučić učino u vezi sa Kosovom i Metohijom, sa stanovišta Ustava Srbije, predstavlja veleizdaju, pa je čak i deo njegovih birača počeo da se upitaju šta on to radi. Tu se krije razlog novog aktiviranja Tomislava Nikolića. Među naprednjacima i njihovim biračima on i dalje uživa značajan patriotski kredibilitet, te je potreban Vučiću kako bi umanjio očekivan pad rejtinga zbog antisrpske kosovske politike“, ocenio je Anđelković.

Na pitanje zbog čega bi Nikolić prihvatio da bude iskorišćen u Vučićeve svrhe, Anđelković kaže da je bivši predsednik SNS-a i Srbije stari politički trgovac.

„I to trgovac bez mnogo skrupula i ubeđenja, koji je spreman da proda svoje usluge. Zato je po Vučićevom nalogu ponovo izašao na veliku scenu srpskog političkog teatra apsurda“.