Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na Sretenje biti doneta Deklaracija o Vojvodini koja bi garantovala Vojvodinu u Srbiji.

„Neće to biti u Novom Sadu, ne zbog ne znam čega, već zato što ne želim da nekome damo priliku da nam kaže da smo hteli sukob sa studentima. Imamo još dve opcije, dva mesta o kojima razmišljamo, gde ćemo da održimo taj veliki skup“, rekao je Vučić za Pink.

On je naveo da će na taj skup doći i predsednik RS Milorad Dodik.

„Verujem da će biti i mnogi drugi važni ljudi, srećemo se na Sretenje, takav je naziv. Imaćemo (skupove na Sretenje) od Orašca do Beograda, Kragujevca. Gledaćemo takođe da ni jednog sekunda ne dođemo u priliku da se sukobimo sa bilo kim u Kragujevcu, to su naša deca, mi to nećemo, mi ćemo da se sklanjamo od toga“, rekao je Vučić.

Vučić je istakao i da će narodna deklaracija biti „ozbiljan tekst“, te da bi trebalo da bude usvojena u Narodnoj skupštini.

„Verovatno ćemo morati da imamo određene izmene, to je Srpska narodna deklaracija, a onda ćemo morati da razgovaramo i sa našim mađarskim koalicionim partnerima i Savezom Vojvođanskih Mađara, šta je to što oni još traže da uđe u deklaraciju ili eventualno nešto da iz narodne deklaracije izađe, da bismo takvu deklaraciju koja bi garantovala Vojvodinu u Srbiji, usvojili i u Narodnoj skupštini Republike Srbije“, poručio je Vučić.

Ješić: Izmišljanje problema zbog privlačenja pažnje

Osnivač inicijative Solidarnost Goran Ješić ocenio je da je najava predsednika Srbije o donošenju Deklaracije o Vojvodini u Srbiji najobičniji spin i zamena za temu Kosova, koja je proteklih 10 godina, kroz vođenje „vikend ratova“, pokretana svaki put kada se pojavi neki problem.

„Kosova više nema, on više ne brine o građanima Kosova, srpske institucije tamo ne postoje. On, kao svaki radikal, opet traži nekog neprijatelja“, kazao je Ješić.

On misli da Vučić „laže kako je završio Pravni fakultet“ i dodaje da predsednik Srbije „očito nikad nije pročitao Ustav Republike Srbije“.

„Ako on donosi deklaraciju o Vojvodini, onda on, očigledno, ima neku zadnju nameru“, rekao je Ješić, dodavši da predsednik Srbije očigledno prati rejtinge, pa je zato targetirao i njegovu inicijativu Solidarnost kao autonomašku.

Seća li se iko Deklaracije Svesrpskog sabora?

Podsetimo, u julu 2024. godine, vlade Srbije i Republike Srpske usvojile su, u okviru Svesrpskog sabora u Beogradu, Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, u kojoj se konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu, da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije, jedna od odrednica nacionalnog identiteta Srba, kao i da se ne podržava rezoluciju o Srebrenici.

Deklaracija sadrži 49 zaključaka, stavova i ciljeva koje je u dobroj veri i u cilju očuvanja mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta, kao i u cilju intenziviranja i produbljivanja saradnje i međusobne zaštite usaglasio Svesrpski sabor srpskog naroda Srbije i Srpske.