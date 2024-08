Litijumsko pitanje podelilo je biračko telo u Srbiji. I to ne kao do sada na pristalice vlasti i opozicije, već se protivnici i pobornici rudnika u zapadnoj Srbiji nalaze u sastavu oba politička pola. Dokle u politici seže ta horizontalna podela, sažeo je niko drugi do Aleksandar Vulin: „U vladi Srbije ima onih koji su protiv rudarenja litijuma – ćute i ne žele da učestvuju u tome već se ‘prave mudri’.“

Na koga li je samo mislio ministar bez portfelja zadužen za lov na „domaće izdajnike i strane plaćenike“? Ako je nišanio Ivicu Dačića i njegove socijaliste, ispada da je debelo promašio.

„Socijalistička partija Srbije je od samog početka podržala projekat jadarit, još kada je projekata nastao u vreme Koštunice i Tadića“, stoji u u saopštenju ove stranke. „Tako i danas podržavamo stav da je jadarit velika razvojna šansa za Srbiju i da će nadležna stručna tela proceniti kakav je efekat u oblasti ekonomije i u oblasti zaštite životne sredine. Sigurni smo da će predsednik Vučić doneti najbolju moguću odluku za Srbiju i Socijalistička partija Srbije će ga apsolutno podržati“.

Iz ovog istupa SPS-a može se zaključiti da je u okviru vlasti započeo proces homogenizacije po pitanju litijuma, odnosno da svi glasovi koji dolaze iz režimskih redova moraju biti unisoni.Takođe i da Dačić i njegovi socijalisti nisu oni koji ćute i „prave se mudrima“ bez obzira na cenu koju bi mogli platiti na izborima. Naprotiv, u svom saopštenju jasno i glasno kažu: „Sa gnušanjem odbijamo sve prizemene laži koje iznose razni nazovi analitičari, novinari i političari, ljudi bez morala, vezano za SPS i odnos prema Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Ovde nije reč o litijumu, ovde je reč o pokušaju da se sruši Vučić i Srbija.“

Ukratko, Dačić i družina su svakim svojim atomom i molekulom uz predsednika Srbije. Međutim, neki ljudi zli hoće da ih zavade. Ko li samo oni? Ima li možda Vulin kakvu vez s njima? Kako god i što god bilo, Ivica Dačić i SPS poručuju da tu ništa nije do njih.