Zamenik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović priznao je krivicu i postigao sporazum sa tužilaštvom, zbog čega je osuđen na novčanu kaznu i zabranu ulaska na Kosovo. Presuda koju je danas izrekao sud u Prištini predviđa i obavezu plaćanja sudskih troškova

Sud u Prištini kaznio je zamenika direktora Kancelarije za KiM Igora Popovića sa šest meseci zatvora preinačenih u novčanu kaznu od tri hiljade evra, i na dopunsku kaznu od dve godine zabrane ulaska na KiM.

Presudu Igoru Popoviću, koji je jutros doveden na ročište u Osnovnom sudu u Prištini, pročitao je sudija Kujtim Krasnići.

Popović će ovom presudom biti oslobođen tokom dana.

Novčana kazna treba da bude isplaćena u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude, prenosi Kossev.

Takođe, dužan je da plati po 100 evra za sudske troškove i naknadu žrtvama krivičnih dela, zaključeno je tokom izricanja presude.

Odbrana je odustala od prava na žalbu, jer je presuda doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Igor Popović izašao je danas pred sud u Prištini, nakon što je prethodno priznao krivicu i postigao dogovor sa kosovskim specijalnim tužilaštvom.

Na ročištu tužiteljka Fikrije Krasnići-Fejzulahu predložila je sudu da mu izrekne kaznu od šest meseci zatvora, koja bi bila zamenjena novčanom kaznom od 3.000 evra i proterivanjem sa Kosova na dve godine, koliko bi trajala i zabrana ulaska na Kosovo.

Specijalno tužilaštvo je pozdravilo odluku Osnovnog suda u Prištini o prihvatanju sporazuma o priznanju krivice protiv Popovića.

Izvor: KoSSev

