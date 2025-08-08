Poruka predsednika Srbije

08.avgust 2025. A.I.

Vučić: Pričam ti priču o mudrom starcu

Na svom Instagram profilu predsednik Srbije Aleksandar Vučić priča vam priču o mladom buntovniku i mudrom starcu praćenu prigodnim ilustracijama i animacijom. „Blokaderima-teroristima“ obratio se kao dečurliji koja je razbila školski prozor pa ih je dobri čika postavio na koleno da im održi životnu lekciju