Viši sud u Novom Sadu saopštio je u utorak da je doneo rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora Goranu Vesiću, njegovoj pomoćnici Aniti Dimoski i bivšoj ministarki Jeleni Tanasković, okrivljenima u slučaju pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Viši sud je na taj način odgovorio na predlog tužioca da njima bude produžen pritvor nakon podizanja optužnice, a Dimoski i Tanasković je produženo trajanje mera zabrane napuštanja stana.

Istovremeno produžen je pritvor Nebojši Šurlanu, Slobodanu Naumoviću, Ljiljani Milić Marković, Marini Gavrilović, Dejanu Todoroviću, Milanu Jelkiću, Zorici Slavković Marjanović, Dušanu Jankoviću, Milanu Spremiću i Jasni Stojiljković Milić.

Protiv tih rešenja, Tužilaštvo u Novom Sadu, okrivljeni i njihovi branioci imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u tom gradu, a sud će u daljem toku postupka odlučivati o podnetoj optužnici, navedeno je u saopštenju.

Optužnica protiv Vesića je farsa

Novosadska opozicija, koju čine sve opozicione odborničke grupe u Skupštini grada, ocenila je da je odbijanje suda pa prihvati zahtev tužilaštva da Vesić bude u pritvoru potvrda da se radi o farsi za potrebe smirivanja javnog mnjenja i pokušaju da se umiri nezadovoljsvo studenata i okončaju njihovi protesti.

„Nijedna afera u Srbiji nije dobila sudski epilog, pa očigledno neće ni slučaj brutalnog ubistva 15 ljudi u Novom Sadu, jer se svaka, počev od Jovanjice, pada helikoptera, ubistva na naplatnoj rampi i drugih za koje su odgovorni ljudi iz vlasti, završi sudskim sporom koji traje godinama i zatim oslobađajućom presudom ili nagodnom sa nekima koji nisu krivi, da preuzmu krivicu na sebe uz određenu nadoknadu“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je vlast bombastično najavila da je tužilaštvo odlučilo da podigne optužnicu protiv Vesića, ali je sud već u utorak, kada građani slabije prate medije zbog proslave Nove godine, odlučilo da odbije predlog o njegovom pritvoru, što je bilo i očivano jer se radi o običnoj farsi.

Novosadska opozicija je poručila da neće odustati od svojih zahteva sve do njihovih ispunjenja, a to je krivična odgovornost za sve koji su skrivili da 15 ljudi izgubi život i dvoje da budu teško povređeni, i politička odgovornost za one koji su stvorili klimu u državi i Novom Sadu, u kojem je korupcija, arogancija i javašluk u poslu normalna pojava, a to su premijer Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić

Izvor: FoNet