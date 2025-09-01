„Imate Srbiju s više od dve godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutrašnjih nemira i demonstracija, na ivici građanskog rata“, rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković

Premijer Hrvatske Andrej Plenković upozorio je na „surovu političku stvarnost“ Zapadnog Balkana, istakavši da je „Srbija na ivici građanskog rata“, zbog čega je naglasio potrebu trezvenog pristupa proširenju Evropske unije.

„Srbija je na ivici građanskog rata“, rekao je u panel raspravi s trojicom premijera iz Slovenije, Albanije i Crne Gore na Bledskom strateškom forumu.

Tema panela bila je dalje proširenje Evropske unije, a Planković je naglasio da treba videti i „surovu političku stvarnost“.

„Imate Severnu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dve godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutrašnjih nemira i demonstracija, na ivici građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je napolju. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost“, rekao je on, a prenosi zagrebački Večernji list.

Treba biti „zaista trezven oko proširenja i promenjivog globalnog konteksta“, dodao je.

„Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali potrebno je da se politički stabilizuju“, rekao je Plenković.