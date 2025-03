Ričard Grenel reagovao je na objavu predsednice Slovenije u kojoj je navela da ono što se dogodilo na sastanku predsednika Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država podriva temelje diplomatije.

Nataša Pirc Musar je na društvenoj mreži Iks (X), komentarišući sastanak Zelnskog i predsednika SAD Donalda Trampa, napisala da ono što se dogodilo u Beloj kući podriva temelje diplomatije i da čvrsto podržava suverenitet Ukrajine.

Slovenia upholds the principles and respect of international law and international relations. What we witnessed in the Oval Office today undermines these values and the foundations of diplomacy. We stand firmly in support of Ukraine’s sovereignty. We repeat, Russia is the…

— Nataša Pirc Musar (@nmusar) February 28, 2025