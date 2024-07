Pokret slobodnih građana (PSG) koji je na junskim izborima bio u koaliciji „Biramo Stari grad“ ocenio je izjavu Bastaća da će da „pregovara sa svim odbornicima“ kao potvrdu da već nedeljama traju pregovori njegove liste sa Srpskom naprednom strankom.

Predsednik PSG-a Pavle Grbović kaže za Vreme da ova Bastaćeva izjava znači njegovu spremnost da formira koaliciju sa SNS-om.

“Ovaj postupak ne samo da predstavlja izigravanje izborne volje građana, već i jasno pokazuje da će do formiranja te koalicije doći. Bastać nije odgovorio na ponudu opozicione koalicije koju je davno dobio, pa se iz toga vidi da nikada nije želeo da učestvuje u smeni režima”, kaže Grbović.

Smatra da bi najpošteniji način odbrane izborne volje građana bilo ponovno održavanje izbora na Starom gradu, ali da “se ne ide u tom pravcu i da se to najverovatnije neće desiti”.

Ovakva odluka Marka Bastaća se, kaže Grbović, kosi sa svim onim za šta se tokom predizborne kampanje zalagao.

“Bastać je tada govorio da bojkot izbora produžava mandat SNS-u, čime se svrstao u opozicione redove. I ranije je bilo glasina da je pregovarao sa naprednjacima, ali to do sada nije bilo potvrđeno”. objašnjava on.

Nećemo da budemo ničiji taoci

Dodaje da se zvanični stav PSG-a o ovom problemu neće promeniti i da “nemaju nameru da postanu SNS-ovi ili Bastaćevi taoci”.

Sličnog stava bio je i kopredsednik Zeleno-levog fronta i nosilac liste “Biramo Stari grad” Radomir Lazović.

On objašnjava da su opozicione partije Bastaću dostavile „dobar predlog“, koji on nije prihvatio, kao i da je sada na njemu da objasni zašto je preokrenuo svoja dosadašnja predizborna obećanja.

“On sada izjavom da pregovara sa svima pokušava da sakrije od svojih nezadovoljnih birača činjenicu da će vlast sa SNS-om formirati kako bi režimu obezbedio opstanak, a sebi povratak na političku scenu”, zaključio je Lazović.

Šta je rekao Bastać?

Za opozicione lidere sporno je bilo što je Bastać izjavio da na osnovu rezultata junskih izbora pregovara sa svim odbornicima o konstituisanju buduće opštinske vlasti.

On je za Insajder kazao da je uputio svim odbornicima 11 tačaka programskih načela svoje liste i da čeka da se izjasne najkasnije do nedelje, 7. jula do 20.00 časova.

„Pregovaram sa svim odbornicima i to na ovaj način“, kazao je Bastać koji, kako piše na sajtu Insajdera, „ne odgovara ni potvrdno, niti demantuje da pregovara sa koalicijom okupljeno oko SNS-a“.