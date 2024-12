Udruženje dramskih umetnika Srbije podržalo je studentske proteste i navelo da će, ako se zahtevi studenata ne ispune do 21. decembra, pozvati kolege na dalje korake

Udruženje dramskih umetnika Srbije pozvalo je svoje članove da od petka, 13. decembra, svake večeri ispred svojih pozorišta, 15 minuta pre početka predstava, u kostimima ćutanjem odaju počast žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Razumevajući delikatnost svačije pozicije unutar pozorišta i ansambala, a u cilju izbegavanja međusobnog targetiranja i tenzija među kolegama, pozivamo sve da poštujemo svačije pravo da ovaj poziv podrže ili ne i da zaštitimo jedni druge od bilo čijeg pokušaja da nas razjedini ili nahuška jedne na druge, navodi se u saopštenju.

Ukoliko se zahtevi studenata ne ispune do 21. decembra, dodaje se, pozvaćemo kolege na dalje korake, jer verujemo da naša javna i bezrezervna podrška studentima treba da traje do ispunjenja njihovih zahteva, odnosno do prestanka blokada.

Kao dugogodišnji saradnici Radio-televizije Srbije, od te kuće zahtevamo da istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informiše naše sugrađane o zahtevima studenata i o aktuelnim blokadama visokoškolskih ustanova, kojih je u ovom trenutku oko 40, ispunjavajući time svoju ulogu javnog medijskog servisa, navodi se u saopštenju.

Izvor: FoNet