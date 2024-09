Nišliji Zoranu Jovanoviću oduzet je pištolj zbog sumnje da ga je nepropisno čuvao. Kada je sud uvrdio da ipak nije tako i naložio da mu se vrati, ispostavilo da to nije moguće - jer je ukraden iz policijske stanice u Nišu

Protiv Zorana Jovanovića podneta je prekršajna prijava zbog neadekvatnog čuvanja oružja. Pištolj mu je oduzet, a u sudskom procesu je dokazano da ga je ipak propisno čuvao, objasnio je za N1.

Ništa od ovoga ne bi bila vest, da oružje koje mu je oduzeto nije nestalo bez traga, kada je ukradeno iz policijske stanice u Nišu.

„Sud je presudio da mi vrate pištolj, ali moja pretpostavka je da ga ne vraćajau jer je nestao“, rekao je Jovanović.

Niški policajac uhapšen je u Crnoj Gori po međunarodnoj poternici, zbog sumnje da je ukrao 272 pištolja iz policijske stanice u niškoj četvrti Durlanu.

Sektor unutrašnje kontrole podneo je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, protiv njega krivičnu prijavu, ali nije do kraja objavljeno kako je i koliko lica uspelo da iz magacina iznese toliko naoružanje.

U Nišu je oružje masovno nestajalo kada su ga građani nakon dva uzastopna masovna ubistva u Srbiji, po naredbi MUP-a, predavali u policijske stanice, na sigurno.

„To je, niti oprostivo, niti može u nekom demokratskom društvu da se desi i zaslužuje svaku sankciju i osudu. U konkretno mom slučaju, kako ja da imam poverenja u policiju kada koristeći zakon i ovlašćenja dođe do moje imovine koja je legalna i plaćena i dalje pokušava da mi to ne vrati. Možda je otuđio, možda nije, ja ne mogu to da znam, ali je strašno“, rekao je Jovanović za N1.

Urušavanje poverenja u policiju

Viša istraživačica Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku rekla je o tome „Vreme” da slučaj „otuđivanja“ oružja dovodi u pitanje funkcionalnost sistema bezbednosti i ukazuje da su pojedini policajci postali bezbednosna pretnja po građane umesto da se bave svojim poslom.

„Organizovana krađa pištolja predstavlja vrh ledenog brega i rezultat je višegodišnjeg procesa urušavanja Ministarstva unutrašnjih poslova“, navela je Bjeloš.

„Taj proces karakteriše politizacija rada policije, partijsko zapošljavanje i unapređenje, zatim kriminalizacija policije, prekomerna upotreba sile, odsustvo političke i profesionalne odgovornosti i sankcije za učinjena nezakonita dela što je u konačnici dovelo do otuđivanja policije od građana i pada poverenja u rad policije“, dodala je ona.

U konkretnom slučaju, dodala je, nužno je da rukovodioci policijske stanice Pantelej u Nišu preuzmu odgovornost za propuste u radu policije, pojačaju nadzor nad radom policijskih službenika i dosledno istraže sve aktere i okolnosti koje su dovele do krivičnog dela uz jasnu i nedvosmislenu poruku javnosti da je ovakvo postupanje pripadnika policije kažnjivo i neprihvatljivo.

Smatra i da to može biti korak ka unapređenju opšteg stanja u policiji i sprečavanju da se ista ili slična dela ponove, ali da je dugoročno je neophodno demokratizovati i dekriminalizovati rad policije.