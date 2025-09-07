Pojedini učesnici manifestacije „Gastro Srem“ u Novoj Pazovi tvrde da je napravljena podela izlagača na podobne i nepodobne

Rakija i štrudle i svakakve đakonije prodaju se do nedelje, 7. septembra na „Gastro Sremu“ u Novoj Pazovi. Pojedini učesnici tvrde da tradicionalna manifestacija ovoga puta protiče u znaku podela, ali ne onih koje se tiču najboljih proizvoda koje narod voli da okusi.

„Mi smo nepodobni, zato što opština smatra da nismo na ‘liniji’, da ne podržavamo one koje bi trebalo da podržavamo… i zato smo, eto, izbačeni sa Gastro Srema“, kaže Marina Živanović, članica udruženja „Volim Banovce“ za N1.

Pet proizvođača koji su godinama unazad bili redovni gosti Gastro Srema reklo je da im je poziv povučen u zadnji čas. N1 je poslao pitanja za turističku organizaciju Stara Pazova, koja je pokrovitelj ove manifestacije, ali zvaničan odgovor nisu dobili.

„Nakon telefonskog poziva u kome smo saznali da se cela opština protivi da učestvujemo, mi smo sastavii mej i rekli – recite nam zašto? Toliko toga smo godima lepog uradili zajeno i sad ne može. Baš čudno, da su od nas pet izlagača svi viđeni na prtestima bar jednom. Čudna koincidencija“, kaže Marina Kiš, iz udruženja „Volim Banovce“.

Bez najstarijeg pčelara i poznate pivare

Mesta je tako zafalilo za teglu meda najstarijeg pčelara u opštini, destilerija, udruženje žena, i poznatu pivaru. Svi nepodobi uspeli su da stanu na jedan štand ali mimo zvanične organizacije i veruju da nije reč o hrani već o politici.

„Ponosni smo što smo odbijeni, jer mozemo da se poistovetimo sa gremlinima, odnosno, da smo neko ko zulja ko smeta nekome“, navode iz udruženja „Volim Banovce“.

Politika: Praznik ukusa i tradicije

Manifestaciju „Gastro Srem“ list Politika je pompezno najavio.

„Sinoć je u Novoj Pazovi svečano otvorena manifestacija Gastro Srem, koja i ove godine okuplja ljubitelje dobre hrane, domaćih proizvoda i bogatog kulturno-zabavnog programa“, navedeno je u saopštenju.

Posebnu pažnju su, pišu, privukli su autentični ukusi domaće kuhinje, kao i bogat muzički i kulturni sadržaj, koji je upotpunio atmosferu prvog dana.

„Organizatori sa zadovoljstvom ističu da je interesovanje posetilaca veliko i da Gastro Srem nastavlja da bude mesto susreta tradicije, ukusa i druženja“, dodaju iz Politike.