07.septembar 2025. M. L. J.

Rođendansko iznenađenje u Ćacilendu

Student medicine Miloš Pavlović proslavio je rođendan u subotu, 6. septembra, u Pionirskom parku u Ćacilendu, a zamislio je i želju dok je duvao svećice

07.septembar 2025. R. V.

Gledajte pomračenje Meseca iz Srbije

Potpuno pomračenje Meseca moći će u nedelju, 7. septembra, u celosti da se posmatra iz Srbije, a tu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje