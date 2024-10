U intervjuu za nedeljnik „Ekspres“ narodni poslanik iz redova Srpske napredne stranke i advokat Vladimir Đukanović govorio je o „mangupima o našim redovima“, odnosno – o ljudima unutar SNS koji rade protiv stranke, a koji su istovremeno i na visokim državnim funkcijama. Zbog „svakojakih gluposti i ludosti koje se tamo dešavaju“, Đukanović je, kako kaže, odlučio da se povuče iz aktivne politike i da se posveti advokaturi.

Iako poslanik SNS ni u jednom trenutku nije otkrio na koga tačno misli kada kaže „mangup“, pojedini korisnici na društvenim mrežama veruju da je misteriozni naprednjak čiji su potezi oterali Đukanoviča u političku penziju zapravo ministar odbrane Bratislav Gašić.

Šta se zna o tajanstvenom funkcioneru

Đukanović u intervjuu otkriva da je misteriozni čovek najviši funkcioner stranke. On dodaje da je ovaj naprednjak na najgori način „nameštao“ predsednika države, njegovu porodicu, brata, sina, ćerku… Navodi i da je u sve bilo uključeno više ljudi, odnosno da je ta osoba imala svoje saradnike, kao i da se radi o nekome ko je od samog početka u Srpskoj naprednoj stranci i sa kim je godinama uspešno sarađivao.

Ipak, Đukanović ne želi da oda ime funkcionera – iako navodi da je u pitanju neko ko se, kako kaže, „prilično dobro osladio tokom ove vlasti”.

„Mislim da će to tek da izađe negde na videlo. Ali to je sve jako ružno. Posebno zato što je to, napisao sam to u ’Politici’ u tekstu ’Zar i ti, sine Brute’, ta vrsta izdaje od ljudi koji su sve dobili zahvaljujući predsedniku Vučiću i toj stranci i koji su, na žalost, stekli priličnu imovinu. I sad je njima nešto loše, i oni su sve to radili svima nama, iz meni potpuno suludog i nepoznatog razloga. Ne mogu da se osvestim šta je to njima smetalo pa da takve stvari čine. I to je bila kap koja je prelila čašu“.

Đukanović navodi i da „nikako ne može da shvati“ šta je motiv za takvo delovanje.

„Osim ako nije nekakva lična ambicija, da bude kalif umesto kalifa… Ne mogu da ukapiram šta je motiv te osobe. Jer je bio na najznačajnijim mogućim funkcijama, dužnostima… Prosto sumanuto. I još uvek je na tim funkcijama, što stranačkim, što državnim“.

Rovac u redovima SNS

Đukanović je u intervjuu izneo i optužbu da ovaj visoki funkcioner „daje lažne informacije, najgore moguće stvari“ opoziciji i „pojedinim ljudima koji su imali zadatak da to objavljuju i da tako ruže stranku preko društvenih mreža“.

Nije želeo da otkrije ni o kom se korisniku društvenih mreža radi, ali je ostavio nekoliko informacija na osnovu kojih se može naslutiti odgovor. Đukanović kaže da se radi o nekome ko ne živi u Srbiji i ko je „ljuta opozicija“.

„Ali je bio aktivan na društvenim mrežama i ciljano su mu ljudi iz stanke i sistema davali da objavljuje to o nama“, kaže narodni poslanik.

On je otkrio i da je većina rukovodstva Srpske napredne stranke upoznata sa ovom situacijom.

„Kad pročitate na društvenim mrežama, recimo neka državna dokumenta, iz određenog sudskog postupka, na primer, a znate da je nemoguće da ta osoba tek tako to dobije, i da ima, nego je neko uzeo iz spisa predmeta… Pa onda ta osoba, koja uzgred nije bila ni u Srbiji, objavljuje to što objavljuje, na društvenim mrežama, zato što mu je neko to dodao i rekao mu da objavi. Ili, da ne pričam dalje… Pa, onda su doturali najgore gadosti o predsedniku i njegovoj porodici, plaćali da se to objavi… Mnogo toga nije ni objavljeno“, zaključuje Đukanović.

Na osnovu ovih informacija, neki od tviteraša su pretpostavili da se radi o opozicionom aktivisti D. V, poznatijem pod nadimkom Mrki. On na društvenoj mreži Iks ima preko 34 hiljade pratilaca, a poznat je kao neko ko iznosi informacije o naprednjačkim malverzacijama. D. V. je u decembru prošle godine po ulasku u Crnu Goru uhapšen zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti predsednika Srbije, po zahtevu beogradske kancelarije Interpola. On je u septembru izručen Srbiji.