Studenti i građani okupljeni u velikom broju na protestu "Buka se nastavlja" prave buku ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sve dok im dekan ne omogući da uđu u zgradu

Studenti i građani okupili su se i u subotu veče ispred novosadskog Filozofskog fakulteta na protest „Buka se nastavlja“, gde je nakon što su studenti izbačeni, došlo do incidenata između demonstranata i policije koja ne dopušta prilaz zgradi.

U zgradi je od utorka zaključan dekan Milivoj Alanović, a ispred ulaza u fakultet postavljen je kordon policije, u opremi za razbijanje demonstracija.

Velika grupa građana i studenata pravi buku pištaljkama i vuvuzelama, puštaju dečje pesme, jer je pravljene konstantne velike buke i bio cilj večerašnjeg okupljanja.

Protesti ispred Filozofskog fakulteta počeli su u utorak, pošto je studente koji blokiraju fakultet dekan Milivoj Alanović sa desetak profesora i zaposlenih izbacio iz zgrade.

Alanović je zatim pozvao policiju i pustio njene pripadnike u zgradu.

Plato ispred Filozofskog je kao i prethodnih večeri pun, kao i deo ulice dr Zorana Ðinđića gde se fakultet nalazi. Studenti i građani traže da policija napusti fakultet i da se ulazak u zgradu omogući profesorima i studentima.