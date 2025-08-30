Beograd

30.avgust 2025. S.Ć.

Trg republke će biti otvoren za saobraćaj, a Ćacilend neće

U nedelju u ponoć se otvara za saobraćaj deo prestonice oko Trga republike, a deo oko Skupštine je zatvoren dokle god taj prostor bude „zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine“, objasnio je Bojan Bovan

Pravosuđe

30.avgust 2025. S.Ć.

Viši sud: Sudije su pogrešile

Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva i preinačilo prvostepena rešenja tako što je dvojici osumnjičenih za nasilje prema pripadnicima policije odredilo pritvor do 30 dana

Aleksandar Vučić

Odgovor Vučića „Gardijanu“

30.avgust 2025. T. S.

Vučić sitnu knjigu piše: „Gardijane“, dozvoli mi da objasnim

Posle pisanja „Fajnenšel tajmsu“ predsednik Srbije sada piše i novinarima „Gardijana“ zbog kritika na njegov račun. Nema tu ništa novo: Vučić ponovo pokušava da se međunarodnoj javnosti predstavi kao pomirljivi demokratski lider dok se unutar zemlje žestoko obračunava sa neistomišljenicima

Predsednik Srbije

29.avgust 2025. B. B.

Vučić hoće da studentima vidi lica

„Vučić se oseća kao da boksuje protiv nevidljivog čoveka. Ovako je pokušao da dokaže biračima, neodlučnima, da ‘lica’ ne postoje i da iza studenata stoje Đilas, strani faktor i ostali neprijatelji“, kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija