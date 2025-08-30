Studenti Filozofskog fakulteta u blokadi u Novom Sadu pozvali su na skup pod parolom „Buka se nastavlja“. Policija u opremi za razbijanje demonstracija je i dalje ispred ovog fakulteta

„Buka se nastavlja“ naziv je skupa ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu s početkom u 19 časova, na koji su pozvali studenti u blokadi.

„Ponesite zviždaljke, vuvuzele, napunjene zvučnike, čime god stvarate buku“, naveli su studenti.

Studenti, profesori i građani okupljaju se ispred zgrade Filozofskog od utorka, kada je dekan Milivoje Alanović upao u zgradu sa nekoliko zaposlenih i izbacio studente koji su blokirali taj fakultet.

Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu jutros je mirno, a policija u opremi za razbijanje demonstracija i dalje čuva ulaz na fakultet, preneo je portal 021.rs.

Prema pisanju tog portala, vidljivi su tragovi sinoćnjeg sukoba građana, studenata i policije. Studenti su od dekana Milivoja Alanovića tražili da ih pusti u zgradu, što je on odbio. Potom je policija počela da potiskuje okupljene, a korišćen je i biber sprej.

Tom prilikom je povređeno više studenata, profesora i građana, navodi 021.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su učesnici skupa pokušali nasilno da uđu u prostorije fakulteta.

Dekan je u zgradi fakulteta od utorka ujutru, kada je sa nekoliko profesora isterao studente koji su Filozofski fakultet blokirali proteklih devet meseci.

Izvor: FoNet