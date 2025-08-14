Prava na mirne demonstracije i slobodu okupljanja moraju biti poštovana, a vlasti moraju da zaštite učesnike okupljanja od štete ili nasilja, poručila je EU

Evropska unija oštro osuđuje svaki čin nasilja, uključujući pretnje novinarima i poziva na prekid svake eskalacije tenzija, izjavio je danas portparol Evropske komisije Gijom Mersije u reakciji na dešavanja tokom sinoćnih protesta u Srbiji.

Navodeći da EU „vrlo pažljivo“ prati situaciju, Mersije je naglasio da „prava na mirne demonstracije i slobodu okupljanja moraju biti poštovana, a da vlasti moraju da zaštite učesnike okupljanja od štete ili nasilja“.

Podsetivši na važnost slobode medija i slobode izražavanja, EU je navela da „nezavisni mediji moraju biti u mogućnosti da vrše svoju ulogu kontrolora kako bi povećali transparentnost i odgovornost javnih ličnosti i institucija“, preneo je RTS.

Mersije je istakao da će EU pažljivo pratiti sva ova pitanja i u kontekstu pregovora sa Srbijom o članstvu u EU.

„Osnovna prava i vrednosti su u srži našeg zajedničkog evropskog projekta i moraju se poštovati“, rekao je Mersije.

