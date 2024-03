Zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je da se ta zemlja zalaže za to da dođe do nastavak dijaloga, kao i da nema alternative dijalogu. Eskobar uoči sutrašnjeg dolaska u Prištinu poručuje da SAD i ostali zapadni partneri imaju problem u komunikaciji sa Aljbinom Kurtijem.

Gabrijel Eskobar je tokom onlajn konferencije pozvao Beograd i Prištinu da poštuju dogovoreno u Briselu i da sprovode dogovoreno u dobroj volji i spreče provokacije.

„To je i razlog mog putovanja na Kosovo“, rekao je Eskobar i dodao da sutra putuje u Prištinu.

Eskobar je naveo i da SAD imaju problem u komunikaciji sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, kao i Evropska unija, NATO, Velika Britanija, ali i mnogi drugi poput Albanije i Severne Makedonije.

„Partnerstvo SAD i naroda Kosova ne zavise od jednog čoveka ili stranke, ali imamo problem u komunikaciji sa Kurtiji. Imali smo, uživali u veoma, veoma bliskom partnerstvu sa Kosovom u prošlosti. Veoma bismo voleli da se taj odnos vrati na onaj kakav je bio pre“, rekao je Eskobar.

Na pitanje o Zajednici srpskih opština, Eskobar je rekao da Priština nikada nije rekla da li prihvata predlog statuta ZSO koji je predložila Evropska unija, kao i da je SAD teško da razume zašto to ne čine.

„Želim da ponovim, ZSO ne bi bila druga Republika Srpska. To ne bi bila država u državi. U statutu koji dozvoljava izvršnu vlast, izvršnu vlast ili bilo šta što bi moglo da stvori ustavna ili funkcionalna pitanja za Kosovo. To je jednostavno prilika za opštine sa srpskom većinom, da koordiniraju pružanje opštinskih usluga na srpskom jeziku za građane Kosova. To je to“, kaže Eskobar.

Dodaje da je to pravno obavezujuća obaveza.

„Tako da smo čuli mnogo različitih razloga zašto to nije podneto ili zašto nije napredovalo, nijedan ne prihvatamo. Trebalo bi da se krene dalje“, rekao je Eskobar.

Naveo je da nakon Prištine putuje u Crnu Goru, gde će razgovarati sa rukovodstvom te zemlje o NATO-u i evropskom putu.

Eskobar je dodao i da je od nedelje bio u Briselu, gde je razgovarao sa predstavnicima EU, NATO i specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom.