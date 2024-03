Izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, da nije uspeo da ubedi premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotrebe dinara na KiM.

Gabrijel Eskobar ističe da sve etničke zajednice na KiM moraju da se osećaju bezbedno i da žive u bezbednim i dostojanstvenim uslovima.

Ono što se sada dešava sa odlukom centralne banke jeste da postoji veliki broj vaših građana koji osećaju veliki bol. To su ljudi koji primaju skromne plate, govorimo o osobama sa posebnim potrebama, penzionerima, studentima, najranjivijim osobama. I ova odluka je uticala na njih veoma duboko. Vlada je navela da oni imaju dosta opcija, međutim vlada im nije obezbedila opcije. Vlada je rekla da su oni odgovorni da to urade, a mnogim ljudima je to teško“, naveo je Eskobar.

Dodao je i da „neki od starijih ljudi nemaju prava dokumenta, dokumenta nekih mlađih osoba nisu prihvaćena, pojedine banke navode da je u proseku potrebno oko sat vremena za otvaranje računa, a nemaju svi otvorene račune“.

„Ono što je dobro jeste da je premijer (Kurti) prepoznao da postoje ljudi koji trpe. Ali, to nije dovoljno. Potrebno nam je rešenje. Zato sam pitao premijera da suspenduje odluku dok mi, zajedno sa Evropskom unijom, dakle SAD i Kosovom, radimo na dugoročnom rešenju koje bi odgovorilo na vaše potrebe. To podrazumeva elektronske transfere u evrima kroz sistem Kosova. Ali, sada, moramo nešto hitno da uradimo. Nažalost, nisam uspeo da ga obavežem na to“, poručuje Eskobar.

Na pitanje da li je to današnji odgovor Kurtija, Eskobar kaže da jeste.

„Postoje neki ljudi spolja, koji veruju da je to učinjeno kako bi se Srbi kaznili“

„Ono čemu se još uvek nadam jeste da kada se sretnu glavni pregovarači u Briselu u utorak da će naći momentalno rešenje kako bi omogućili transfere u gotovini u evrima tim ljudima“, naveo je Eskobar.

Specijalni izaslanik SAD naveo je da mu je Kurti rekao da je to odluka nezavisne institucije u koju ne želi da se meša i da je to neprijatnost za ljude „koja se lako može prevazići ili da se može zameniti uplatama od strane kosovske vlade“.

„Ali, ništa od toga se neće dogoditi brzo. Zato tražimo obustavljanje primene te odluke. Normalno, centralna banka i ministarstvo finansija čine sve da ne stvore nestabilnosti ili nepredvidivost u ekonomiji. A ovo je dovelo upravo do toga. Sad, postoje neki ljudi spolja, koji veruju da je to učinjeno kako bi se Srbi kaznili. Ja ne verujem u to. Ali, zbog toga što ova vlada Samoopredeljenja nema dugu istoriju vladanja, verujem da ponekad postoje ljudi koji ne razmišljaju o posledicama. Zbog toga sam je u Briselu okarakterisao kao pomalo nekompetentnu“, objasnio je Eskobar.

Poručuje i da su svi prepoznali da postoje neželjene posledice.

„One su se mogle predvideti, a mogle su se predvideti da su bile koordinisane. Kvinta ima mnogo iskustva u konverziji valuta iz jedne valute u evro, ali je za to trebalo mnogo vremena. Mi smo imali samo pet nedelja“, dodaje Eskobar.

Odgovarajući na pitanje da li će na narednom sastanku pregovarača Beograda i Prištine u Briselu jedna od tema biti i zabrana dinara, Eskobar je potvrdio da hoće.