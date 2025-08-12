Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru Hamza Ziljkić i Inas Hodžić povređeni su kada je policija probila blokadu tokom protesta spred suda

Bunt studenata i građana u Novom Pazaru se ne smiruje.

Dvojica studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru su povređena kada je policija probijala blokadu ispred zgrade Osnovnog suda.

Šta se dogodilo

Građani i studenti Novog Pazara blokirali su u utorak, 12. avgusta, od šest časova ujutru Osnovni sud, tražeći da se dvojica mladića, koji su u pritvoru zbog sumnje da su krajem jula napali policiju, puste da se brane sa slobode. Od ukupno 11 uhapšenih, njih dvojica, građani Novog Pazara koji su branili studente Državnog univerziteta u Novom Pazaru, i dalje su u pritvoru.

Okupljeni su najavili da će svakog dana protestovati ispred suda, kao i da će nastaviti blokadu kružnog toka ispred Gradske uprave sve dok uhapšeni mladići ne budu pušteni iz pritvora.

U jednom trenutku, tokom blokade, došlo je do incidenta.

Studenti DUNP-a u blokadi su objavili i baner u centru grada osoba koje su vršile nasilni upad sa batinašima iz Kraljeva.

Sila policije

Student Kemal Škrijelj potvrdio je za N1 da je policija u jednom trenutku primenila silu nad studentima, usled čega su dvoje njegovih kolega povređeni, ali srećom nemaju ozbiljne povrede.

„Jutros smo se okupili, kao i ranije, mirnim putem da blokiramo zgradu suda u Novom Pazaru i zahtevamo oslobađanje i odbranu sa slobode naših sugrađana koji su nas branili i Državni univerzitet u Novom Pazaru. Branili su nas onog dana kada su batinaši ušli na naš fakultet i prekršili autonomiju Univerziteta. A sa batinašima je takođe ušao i načelnik policije i time prekršio autonomiju univerziteta. Mi ćemo ovde ostati dok naši sugrađani ne budu pušteni da se brane slobode“, rekao je Škrijelj.

On je preneo da je policija u jednom trenutku upotrebila silu nad kolegama sa univerziteta.

„Dvoje kolega je povređeno, ali povrede nisu ozbiljne. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, umesto da štite studente, štite ljude koji su upali na Državni univerzitet i prekršili njegovu autonomiju”, naveo je.

Škrijelj je pozvao građane Srbije i Novog Pazara da dođu i podrže oslobadjanje uhapšenih sugrađana, kao i da političke partije i nevladine organizacije zauzmu jasan stav o ovom pitanju.

