Ministar u bolnici

12.avgust 2025. I.M.

Uprava za krivične sankcije: Vesić nije napustio Srbiju

Nakon objava na društvenim mrežama da je bivši ministar Goran Vesić napustio Srbiju avionom, Uprava za krivične sankcije saopštila je da se on nalazi na bolničkom lečenju pod stalnim nadzorom čuvara Okružnog zatvora u Beogradu