Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru pokušali su da blokiraju zgradu Osnovnog suda. Došlo je do fizičkog sukoba sa policijom. Sada zovu građane iz cele Srbije da im priskoče u pomoć
Blokadu suda su organizovali studenti zbog toga što je 11 građana Novog Pazara koji su branili studente Državnog univerziteta u pritvoru. Traže da se odmah pusti iz zatvora. Blokada je počela u šest ujutru.
Intervencija policije u Novom PazaruPolicija na protestu u Novom Pazaru
Protest je započet incidentima: policija je intervenisala i došlo je do fizičkog sukoba ispred zgrade Osnovnog suda u Novom Pazaru, rekli su studenti za N1.
„Ljudi su na ulici, iscrpljeni od sunca i manjka sna. Načini protesta su, takođe, na rubu iscrpljenosti. Zbog navedenog, studenti su odlučili da naprave korak napred, da organizuju blokadu ispred Osnovnog suda u Novom Pazaru“, naveli su studenti.
Studenti koji se nalaze na blokadi objavili su da je do sukoba došlo kada su pripadnici Interventne jedinice PU Novi Pazar probili blokadu da bi zaposleni u sudu mogli da uđu u zgradu, nakon čega su formirali kordon.
