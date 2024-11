Sonja Pernat, poslanica iz Zrenjanina, izjavila je da napušta poslanički klub Stranke slobode i pravde, te da se priključuje budućem klubu Sloga, zatečena onim što joj je uradila njena Stranka slobode i pravde

Kako je ispričala, SSP joj je poslala dva čoveka, da joj na jedan neprimeren, i blagorečeno nekulturan način, uruče odluku o raspuštanju odbora, usred sednice, prethodno je ne obavestivši, prenosi Danas.

Takođe je navela, da nije bila obaveštena o prikupljanju potpisa za opoziv vlade.

Zaključila je da ne može da se menja sistem, ako se radi iza zatvorenih vrata.

„Moji kapaciteti su bili marginalizovani samo zato što sam imala sopstveni promišljaj, evo uzimam krivicu na sebe, ja takvu politiku kad nekog sečete i marginalizujete, ne želim da sledim”, rekla je ona.

Ne interesuju nas ministarkine minđuše

Sonja Pernat je izjavila i da kao poslanica SSP iz Zrenjanina nije imala vremena da na sednicama govori o problemima Zrenjanina, gradu koji je paradigma za korupciju.

Sličnog stava je i njena koleginica Irena Živković, poslanica SSP iz Bora, je rekla da su one juče obavestile Skupštinu o izlasku iz političkog kluba SSP.

Ona je poručila da u ovoj zemlji svako ko ima drugačije mišljenje postaje žrtva linča ali da je do sada mislila da to samo dolazi iz SNS-a a da se od juče uverila sa je tako i sa ljudima sa kojima je do juče sarađivala.

„Mene za poslaničko mesto nije kandidovao niko drugi nego borski odbor i ja ne mogu da prihvatim da na sednici o Rio Tintu ja kao jedina Boranka moram da ćutim dok svi drugi pričaju o mom Boru, dok Dubravka Đedović govori laži o mom gradu ja moram da ćutim dok neko drugi umesto da je demantuje na RTS-u govori o njenim minđušama”, rekla je Živković.

Na govor o minđušama se osvrnula i Pernat, koja kaže da je ne zanima ogrlica ministarke Dubravke Đedović, već dva zakona koji se donose ispred radara, i na osnovu kojih bi na primer, firma Linglong iz Zrenjanina morala da izradi jedinstvenu studiju, odnosno ne bi mogla da posluje na ovaj način.

Pomenuvši Gorana Kovačevića Goranca, bliskog SNS-u, Pernat je rekla da ona te veze ne zna, ali zna da njenom stranačkom kolegi iz SSP-a, na čiju kuću je bačen Molotovljev koktel, da stranka nije pružila nikakvu pravnu pomoć.

Poručila je da želi da predstavlja ljude kojima na kraju meseca ostane hiljadu dinara, koje centar Beograda ne vidi, ističući da je sama dobila otkaz potpuno bespravno nakon 22 godine rada.

„SNS i SSP u istom maniru”

“Poručujem svojim kolegama da nikad neće videti Srbiju dok ne siđu sa Vračara”, kazala je Živković dodajući da će nastaviti da se bavi socijalnim temama, kao i do sada.

Obe poslanice su navele da SSP ima slične manire kao vladajuća SNS, dok je Živković odgovarajući na pitanje Tanjuga, rekla i da je svoje nezadovoljstvo prenela lideru SSP Draganu Đilasu, i da joj je on u toj poruci dao za pravo.

„Moramo kao opozicija da priznamo da ne valja, da priznamo da grešimo i da se menjamo, moramo prvo građanima da damo podršku onda od njih da je očekujemo”, rekla je Živković.

Iz SSP-a u Slogu

Krajem oktobra meseca, odluku o napuštanju poslaničkog kluba SSP-a donela su dvojica poslanika, Željko Veselinović i Đorđe Đorđić.

„Želeo bih da vas obavestim da sam jutros doneo jednu od najtežih odluka u svom životu, a to je da zajedno sa mojim prijateljem Đorđom Đorđićem napustim poslanički klub Stranke slobode i pravde. Odluka nije donesena preko noći. O tome sam lično obavestio predsednika SSP-a Dragana Đilasa još u junu mesecu. Svojim saborcima želim sve najbolje u daljem radu “, napisao je Veselinović tada na svom Fejsbuk profilu.

Kako je dodao, nikada nijednu ružnu reč neće reći o bilo kome.

Inače, Veselinović i Đorđić planiraju osnivanje nove radničke partije- Sloga. Njih dvojica su bili prisutni na konferenciji za novinare zajedno sa dve poslanice Pernat i Živković, koje takođe žele da se priključe novom poslaničkom klubu.

Deo Inicijativnog odbora za formiranje radničke stranke biće i Novica Antić, bivši predsednik Vojnog sindikata Srbije.

Nekadašnji prvi čovek Vojnog sidnikata Novica Antić oslobođen je iz pritvora 20. avgusta, nakon skoro šest meseci provedenih u pritvoru zbog optužbi da je zloupotrebio položaj predsednika Vojnog sindikata Srbije i zloupotrebio sredstva.

Pušten je po sili zakona, jer Više tužilaštvo u Novom Sadu koje vodi taj slučaj nije podiglo optužnicu u zakonskom roku od šest meseci. Hapšen je u međuvremenu i njegov rođeni brat.

„Antić, dugogodišnji borac za prava radnika u Vojsci Srbije i hrabar sindikalni aktivista, istakao je ranije danas u svom saopštenju da je ideja o radničkoj stranci među sindikalcima sazrevala poslednjih godina. Tokom svog mandata u Vojnom sindikatu Srbije, Antić se posebno zalagao za uspostavljanje kolektivnog ugovora kojim bi se zaštitila prava zaposlenih u vojsci. Nažalost, njegova borba nije naišla na razumevanje nadležnih“, pisalo je u saopštenju Sloge Željka Veselinovića.

