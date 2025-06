Profesori, asistenti i članovi akademske zajednice okupljeni oko inicijative „Pobunjeni univerzitet“ nastavljaju protest ispred zgrade Vlade Srbije, gde su juče blokirali raskrsnicu ulica Kneza Miloša i Nemanjine i postavili improvizovani kamp.

Članovi ove inicijative noć su proveli na blokadi, organizovani u četvoročasovne smene.

Jedan od učesnika, Miloš Đajić, izjavio je za N1 da sve protiče mirno i bez incidenata.

„Noć je prošla bez problema, u pet sati stigla je nova smena, sada čekamo one koji dolaze u devet. Planiramo da ostanemo ovde dok se ne ispune naši zahtevi“, rekao je Đajić.

On je podsetio da profesori traže ukidanje uredbe kojom su im umanjene plate, rasformiranje radne grupe koja je formirana bez učešća univerziteta, kao i hitno određivanje upisnih kvota za narednu školsku godinu.

„Pozivam roditelje da nas podrže. I sam sam roditelj maturanta i znam koliko je važno da znamo kada će biti prijemni ispiti, kako bi deca mogla da planiraju leto bez dodatnog stresa“, rekao je Đajić.

Protest, koji podržavaju i studenti, slobodni univerziteti, pa čak i pojedine neformalne grupe poput bajkera i horova, usmeren je na odbranu javnog obrazovanja i nauke.

„Bez univerziteta i nauke nema razvoja društva. Ako to izgubimo, postajemo amorfna masa. Podrška univerzitetu danas znači podršku budućnosti Srbije“, poručio je Đajić.

Brnabić: Skup je „smešan i sramotan“, to je „nacistička i fašistička ideologija“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ocenila je za TV Pink da je protest ispred Vlade Srbije „smešan i sramotan“, kao i da su zahtevi studenata i profesora primeri „nacističke i fašističke ideologije“.

„Ti ljudi daju sebi za pravo da li će nekoga pustiti da izrazi svoju volju, da li će moći da uđe na fakultet i slično. Juče i danas ponovo maltretiraju čitav grad, njih ‘šačica’ kampuje ispred Vlade Republike Srbije, ono je sramotno. To je fašistička ideologija na koju pojedini ljudi ćute, a mediji podržavaju -rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da „blokaderi foteljaši“ sada napadaju i ljude koji su ih podržavali, ukoliko se „u potpunosti ne slažu sa njihovim stavovima“.

„Blokaderi danas na fakultetima jure profesore koji su ih šest meseci podržavali, fizički ih izbacuju, samo ako se usude da im kažu jednu reč koja im se ne sviđa. Oni nisu studenti, oni su blokaderi. Kada je tridesetih došlo do spaljivanja knjiga od strane nacista, to su pokrenuli studenti nacisti. Ne daju pravim studentima da uđu na fakultet na kome studiraju, traže im indeks, pa šta je sledeće, da ih pitaju za krvnu grupu? Napadali su ljude u Kosjeriću, otimali su im glasačke listiće i pokušavali da saznaju za koga glasaju, pa to je čist nacizam“, rekla je Brnabić.

Izvor: N1 / Pink