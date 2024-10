Zdravstvo

Dragan Milić: I Zlatibor Lončar odgovoran za liste čekanja

Foto: Lenka Pavlović Povodom poslednje najave ministra zdravlja Zlatibora Lončara o ukidanju listi čekanja, Dragan Milić je upitao „zašto sada, a ne pre pet godina i šta ih je sprečavalo"

Naravno da je Zlatibor Lončar odgovoran za liste čekanja, on je vodio Ministarstvo zdravlja. Liste čekanja su stvar organizacije i mogu se očistiti bez ikakvog problema ako postoji volja da se to uradi. Skandal je očito to što je ovo političko pitanje, rekao je Milić