Istoričar Dragan Markovina u novom broju „Vremena” govori o pobuni u Srbiji i tome šta su studenti uspeli, a šta im zamera

Šta je na prostorima nekadašnje Jugoslavije obeležilo godinu za nama, ali i decenije koje su joj prethodile? O tome u prazničnom dvobroju „Vremena” govori Dragan Markovina, čuveni bosanski i hrvatski istoričar, publicista i aktivista.

Govoreći o Srbiji, Markovina snažno podržava studentski pokret koji je, kako kaže, probudio društvo i razbio osećaj beznađa.

Studenti su, po njegovom mišljenju, shvatili da ih postojeći sistem vodi ili u emigraciju, ili u potčinjavanje režimu, ili u otvoreni bunt.

„Studenti nisu prosjek, oni mogu dobro da vide kuda Srbija pod Vučićem ide. Vidjeli su i beznađe, vidjeli su rasprodaju zemlje i shvatili da ovakva vlast u konačnici i bukvalno ubija. Ukoliko SNS ostane na vlasti, od Srbije neće ostati ništa”, kaže Markovina za novi broj „Vremena” koji je na kioscima od četvrtka 25. decembra.

Studenti su, dodaje, shvatili da imaju sledeći izbor: ili da odu, ili da se učlane u vladajuću partiju, ili da promene društvo.

Studentski bunt delegitimisao je Vučićev režim, smatra Markovina.

„Po meni, zahvaljujući njima, Vučić je politički mrtvac. Ono što me zabrinjava jeste njihov militantni rat protiv opozicionih stranaka. Naravno, i nedostatak programa, da provjerimo na kojoj su oni liniji, da li baštine iste vrijednosti koje su Srbiju dovele do sadašnje teške situacije. Ako je to tako, plašim se da njihova borba neće dati rezultate koje žele”, kaže, između ostalog Markovina.

Markovina upozorava da studentski pokret mora razviti jasnu političku artikulaciju i stavove o ključnim pitanjima.

