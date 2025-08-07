Tonino Picula

Diplomatija na Balkanu

07.avgust 2025. M. L. J.

Jedna slika menja sve: Tonino Picula sa puškom

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula sa starom fotografijom iz rata, na kojoj je u uniformi i sa puškom, čestitao je građanima Hrvatske „Oluju“. Taj gest su u Srbiji osudili i vlast i opozicija