Iako je priznao krivično delo i bio pod istragom Tužilaštva za organizovani kriminal, Goran Vasić se vratio na čelo Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Odluka Vlade Srbije da ukine zaštitu Generalštabu sada ima novo svetlo – njen predlagač, osumnjičeni za falsifikat, i dalje vodi instituciju nadležnu za očuvanje kulturne baštine

Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (RZZSK), osumnjičen da je falsifikovao dokument kojim je zgradi Generalštaba u Beogradu ukinut status spomenika kulture pojavio se juče na poslu kao da se ništa nije dogodilo, objavio je Danas.

Vasić je, kako piše ovaj list, održao sastanak sa kolektivom i poručio da zna šta su njegovi saradnici govorili i pisali u međuvremenu, ali da odmazde neće biti.

Zaposleni su ga pitali zašto im nije rekao istinu u vezi sa slučajem Generalštaba, kao i kako zamišlja da obavlja funkciju direktora s obzirom na to da se protiv njega vodi krivični postupak.

Podsetili su ga da je Zavod osnovan kako bi štitio kulturna dobra, što je zakonska obaveza ove institucije, a da je on – kako su rekli – upravo njihov rušitelj.

Vasić je, prema saznanjima Danasa, odgovorio da je sve što je uradio bilo u interesu države. Takođe je rekao da ostaje na funkciji v. d. direktora i da planira da sarađuje sa kolegama putem elektronske prepiske.

Podsetimo, Goran Vasić je uhapšen 13. maja zbog sumnje da je falsifikovao dokument kojim je zgradi Generalštaba u Beogradu ukinut status spomenika kulture. Upravo na mestu tog kompleksa kompanija „Afiniti“ Džareda Kušnera, zeta predsednika SAD Donalda Trampa, namerava da gradi stambeno-hotelski kompleks.

Vasić je 14. maja sproveden u Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), gde je priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret i izneo svoju odbranu.

TOK je pokrenuo istragu zbog sumnje da je falsifikovao predlog na osnovu kojeg je Vlada Srbije donela odluku o ukidanju statusa kulturnog dobra zgradama Generalštaba, što je otvorilo mogućnost za njihovo rušenje.

Iako je Tužilaštvo tražilo da mu se odredi pritvor, Viši sud je taj zahtev odbio, određujući mu meru zabrane prilaska svedocima. Prema nezvaničnim saznanjima N1, i ta mera je u međuvremenu ukinuta.

Tužilaštvu izjavio da je „prosto takav“

Danas je došao u posed predloga TOK-a za određivanje pritvora Vasiću.

U dokumentu, tužilac izražava sumnju da je Vasić bio u bekstvu pre hapšenja.

Takođe se navodi da je iznosio dokumenta iz Zavoda bez evidentiranja, da ih je nosio „na ruke“ umesto preko službenih kanala, te da je deo dokumentacije držao u svom stanu.

Ove tvrdnje, kako se navodi, nisu rezultat tužilačke istrage, već su deo Vasićeve odbrane – on je, naime, izjavio da je „prosto takav“.

