„Naš stadion nije Partizanov stadion pa da dođe ko hoće i peva, viče, okači šta poželi… Kod nas se zna neki red, zna se odakle kreću stvari i kada se i zašto nešto radi! Ovo juče je klasična politička provokacija i pokušaj da se političko-stranačka borba premesti i na naš stadion“, napisala je navijačka grupa „Delije Sever“ putem svog zvaničnog Telegram kanala, dan nakon što su se na evroligaškoj utakmici Crvene zvezde sa Olimpijakosom pojavili transparent krvave ruke i napis na kom je pisalo „Ubice!“.

Transparenti su nosili poruku podrške građanima, profesorima, studentima i srednjoškolcima koji zbog traženja odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu i nastradalih 15 ljudi, danima protestuju širom Srbije. Međutim, ubrzo nakon što su istaknuti, transparenti su uklonjeni, a vođa navijača crveno-belih preko megafona je upozorio da takve stvari više ne smeju da se dešavaju.

Saopštenje Delija

„Delije“, između ostalog, u saopštenju objavljenom u subotu uveče navode da je ovaj put sve prošlo mirno, ali da ubuduće to više neće biti slučaj.

„Juče je Sever mirno uklonio napisane parole, ali sledeći put to neće proći mirno, pa da znate kad osvanu naslovi ‘batinaši’ i slično o čemu se radi, ukoliko neko pokuša da nas satera u ćošak i ne ostavi nam prostor da drugačije reagujemo“, navedeno je.

„Juče smo na utakmici bili svedoci jednog zlonamernog čina sa željom da se isprovociraju Zvezdaši i Delije kao grupa. Prvi put u istoriji neko je okačio nešto preko parole Delija (pritom krišom i sklonio se)! Postavljena je zastava sa krvavom rukom, a prekoputa nas je okačena parola sa latiničnim natpisom „ubice“.

Kada Zvezda igra u Areni, tu halu doživljavamo kao našu kuću u kojoj važe naša pravila. Čak ni navijačke zastave koje nisu iz našeg sistema ne mogu biti okačene, a kamoli nešto drugo. Isto tako, političke parole sa bilo čije strane ne mogu biti okačene ako nisu u dogovoru sa Delijama (u smislu da se složimo da smo protiv nekog i tada mogu biti na našoj ogradi), navodi se u saopštenju navijačke grupe.

U nastavku saopštenja, „Delije Sever“ se zahvaljuju Zvezdašima što „nisu naseli na provokaciju“ i ističu da je cilj transparenata bio zlonameran.

„Došli su, okačili to što su hteli, sakrili se, uzeli telefone u ruke i sačekali da neko dođe, jer znaju da kod nas ne može na divlje ništa da se postavi. Onda su to gurnuli u javnost i od toga napravili vest, podrazumevano agresivnim natpisima i komentarima, kako su Zvezdaši podržali proteste, a onda su došli tamo neki „batinaši“ i to sklonili. Pljujući i prozivajući ljude da su ovakvi i onakvi jer ne smeju da se pobune. Oni žele da naslovima, spletkama i lažnim vestima pokrenu lavinu u kojoj će posvađati našu halu, narušiti našu snagu i naše jedinstvo (iako nekad ne mislimo svi isto, stojimo zajedno i oglašavamo se tek onda kada zajedno to odlučimo)“.

„Ne dozvoljavamo skupljanje političkih poena“

Navijači crveno-belih su u saopštenju istakli i da javnost zanemaruje da je odnos grupe isti prema obe političke strane – vlasti i opoziciji.

„Da ništa njihovo (Srpske napredne stranke, prim. nov.) takođe ne može da stoji, da je traženo (pa i protest napravljen) da bi se uklonila slika predsednika države iz prostorija kluba, da nije dozvoljeno da deca funkcionera na silu budu ubačena u klub, da je reagovano na vucaranje veterana po raznim događajima, da je oterana uprava puna političkih funkcionera i da ne nabrajamo dalje. Prosto i jednostavno – nikakve politički motivisane parole ne mogu da se podižu i kače na našem stadionu, dolazile one sa jedne ili druge strane, osim ako se mi kao grupa ne bismo dogovorili i zauzeli jedinstven stav“, navodi se.

Na kraju, „Delije Sever“ navode da su „vrlo svesni težine današnjeg vremena i društva“, i da ne dozvoljavaju da neko „u njihovoj kući“ pokušava da skuplja jeftine političke poene, sa koje god on strane dolazio.

„Jer, naš stadion je naš teren, naša kuća i tu mi određujemo kada će se i šta raditi, a kada ne, imajući iza sebe Severnu armiju koju predstavljamo i za koju ćemo se boriti do kraja po cenu svega!“

Negativne reakcije

Saopštenje navijačke grupe crveno-belih, izazvalo je, međutim, vrlo negativne reakcije na društvenim mrežama.

Objava na društvenoj mreži Iks ubrzo je dobila tzv. „Community note“, koji omogućava drugim korisnicima ove društvene mreže da dodaju kontekst, ukoliko se veći broj njih usaglasi da je u izvornoj objavi nešto izostavljeno, odnosno ukoliko je nešto pogrešno rečeno.

Tako je već u nedelju ujutru ispod objave Delija osvanuo demanti korisnika Iksa: „Studenti koji su u blokadi i protestuju širom Srbije jasno su se ogradili od svih političkih stranaka, obeležja i organizacija. Dakle, podrška studentima ne podrazumeva podršku bilo kojoj političkoj strani“.

Objavu na Iks-u videlo je preko 400.000 ljudi, a za oko 12 sati skupila je preko 500 odgovora. Gotovo svi su negativni.

„Kad me neko pita zašto više ne idem na utakmice“, napisao je jedan od urednika Njuzneta Marko Dražić.

Aktivista Lokalnog fronta Nikola Adžić naveo je da je saopštenje Delija „prilog istoriji beščašća“.