Darko Šarić i optuženi pripadnici njegove kriminalne grupe, kojima se sudilo za pokušaj ubistva Nebojše Joksovića, oglašeni su krivim u Specijalnom sudu u Beogradu.

Šarić je osuđen na kaznu zatvora od šest godina jer je organizovao kriminalnu grupu čiji su pripadnici izvršili nekoliko krivičnih dela.

Njegov advokat Dejan Lazarević osuđen je na kaznu zatvora od tri godine i šest meseci, a njegov rođeni brat Duško Šarić na kaznu zatvora od godinu dana.

Ovo je prvostepena presuda na koju odbrana i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Grupa na čelu sa Darkom Šarićem se tereti za niz teških krivičnih dela, među kojima je i planiranje ubistva svedoka saradnika Nebojše Joksovića. Joksović je bio svedok-saradnik u drugom postupku koji se vodio protiv Šarića.

Delatnost Darka Šarića

Pripadnici grupe oglašeni su krivim za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljena proizvodnja, drćanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti, zloupotreba položaja i krivična dela iz Zakona o poverljivosti podataka.

U januaru 2010. godine, Srbija je raspisala međunarodnu poternicu za Darkom Šarićem.

Tužilaštvo za organizovani kriminal prvu optužnicu za šverc kokaina podiglo je u aprilu 2010. godine protiv kriminalne organizacije predvođene Darkom Šarićem.

Suđenje Šariću za za međunarodni šverc kokaina je počelo u septembru 2010. godine, a on se dobrovoljno predao u martu 2014. godine.

On je najpre osuđen na 20 godina zatvora, što je Apelacioni sud ukinuo. U ponovljenom suđenju ovaj put pravosnažno je osuđen na 15 godina zatvora za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u zemlje Zapadne Evrope.

Kako je počeo sukob Šarića i Joksovića

Sukob Šarića i Joksovića, prijatelja iz detinjstva, nastao je kada se Joksović dogovorio sa tužilaštvom da postane svedok saradnik i otkrije sve tajne dojučerašnjeg najbližeg saradnika.

Joksović je ispričao da je naređenja primao direktno od Šarića što mu je izdejstvovalo mesto glavnog svedoka-saradnika. On je opisao da je bio zadužen za posrednike koju su drogu dalje prodavali u Italiji. Ključno za tužilaštvo bilo je Joksovićevo svedočenje o zapleni droge u Italiji.

„Šarić je tražio uslugu. Italijanska policija je uhapsila grupu ljudi u jednom stanu. U tom stanu je ostao ključ od drugog stana u kom je bio smešten kokain pa je Darko tražio od mene da li imam nekoga ko bi obio brave tog stana i izneo kokain. Do posla nije došlo, jer je italijanska policija našla ključ i posle nekoliko dana zaplenila kokain. Radilo se o količini od 300 kilograma”, izjavio je svojevremeno Joksović.

On je odlučio da izda Šarića jer se osetio zapostavljenim od strane grupe. Kao primer za to naveo je i to što mu nisu dali ni 50 evra za kantinu u zatvoru.

Naprotiv, počeli su da mu prete, iznuđuju novac i da ga omalovažavaju. S druge strane, Šarić je pred sudom ispričao da su ga prijatelji godinama upozoravali na Joksovića i da će ga prevariti, ali se on nije obazirao na to.

Napadi na Joksovića

Nakon što se odlučio da progovori o poslovanju Darka Šarića, pod misterioznim okolnostima, počeli su napadi na imovinu Nebojše Joksovića. U januaru 2020. godine u beogradskom naselju Žarkovo je pucano na njegov lokal sa više od 20 metaka. Takođe, na kafić u tom beogradskom naselju bačena je bomba 2011. godine, a štamparija u njegovom vlasništvu je gađana iz zolje i zapaljene su prostorije njegovih firmi.

Najbrutalniji zločin u ratu Šarića sa Joksovićem jeste kada je 2012. godine ubijen Radojica Joksović, bliski rođak svedoka-saradnika. Ispod njegovog „audija“ tada je postavljen eskploziv koji se aktivirao u beogradskom naselju Bele vode, a sam Nebojša Joksović je na suđenju optužio Darka Šarića da direktno stoji iza ove likvidacije.

U međuvremenu, u Specijalnom sudu u Beogradu krenulo je novo suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića, upravo za pokušaj ubistva Joksovića.

Braća Šarić i još 13 osoba optuženi su za niz teških krivičnih dela, među kojima su pokušaji ubistva svedoka-saradnika Joksovića, ali i stavljanje eksploziva pod automobil Gorana Nikolaševića. Plan kriminalne grupe bio je, ukoliko ne ubiju Joksovića, da se on diskredituje kao svedok-saradnik i da izgubi pomenuti status.

Okrivljeni su hteli da pokažu da je Joksović, nakon dobijanja statusa svedoka-saradnika, nastavio sa vršenjem krivičnih dela, odnosno da je pripremao ubistvo Gorana Nikolaševića, svedoka u postupku protiv Šarića, iako su iza postavljanja eksploziva stajali pripadnici Šarićeve grupe.

