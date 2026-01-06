Nakon što je raskinuo ugovor sa konzorcijumom četiri kompanije koje su ranije pružale marketinške usluge vredan blizu 16 miliona evra, Ekspo je raspisao novi tender

Preduzeće Ekspo 2027 objavilo je novi tender za pružanje marketinških usluga.

Kako stoji u tenderskoj dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki, tender je oblikovan u tri partije – organizacija događaja, digitalne marketinške usluge i usluge odnosa s javnošću.

Među zahtevima naručioca nalaze se produkcija TV spotova, izrada scenografija, brendiranje velikih površina, video produkcija, razvoj digitalnih aplikacija, angažovanje influensera, organizacija radionica za medije i druge.

„Na osnovu dosadašnjeg iskustva u korišćenju marketinških usluga, izvršili smo korekcije budžeta i optimizovali ovaj segment poslovanja u skladu sa potrebama promocije izložbe. Pozivamo sve zainteresovane domaće i međunarodne marketinške kompanije da se jave na tender i u svoje reference upišu rad za Ekspo, jedan od najpoznatijih globalnih brendova“, izjavio je je Danilo Jerinić, direktor Ekspoa, u pisanoj izjavi za „Vreme“.

Da li je posao rezervisan za kompanije bliske vlastima

On nije odgovorio na pitanje da li je taj posao rezervisan za kompanije bliske vlastima budući da se tender sprovodi po posebnoj uredbi Vlade Srbije za Ekspo, a ne po standardnom Zakonu o javnim nabavkama.

Nova S je prošle nedelje objavila da je kompanija Ekspo raskinuo ugovor sa konzorcijumom četiri kompanije koje su ranije pružale marketinške usluge vredan blizu 16 miliona evra.

Ugovor se dodeljuje na period od 12 meseci, a kriterijum za dodelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda“. Rok za podnošenje ponuda je 20 dana.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.