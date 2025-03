Ministar kulture u ostavci Nikola Selaković nije fizički napadnut, kako su to tvrdili tabloidi i nosioci vlasti, ali i on sam, već je napadnut isključivo verbalno, saznaje „Danas“

U Rešenju o zadržavanju u koje je „Danas“ imao uvid nema ni jednog slova o tome da je ministar Nikola Selaković fizički napadnut.

U navedenom rešenju piše da je M.T. izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti na taj način što je „07.03.2025. godine oko 21.35 časova u Beogradu, na uglu ulica Gružanske i Vojislava Ilića, kada je sreo ministra Selakovića i istom bez razloga i povoda uputio reči uvredljive i preteće sadržine“.

Zadržavanje M. T. je određeno zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo, kao i zbog opasnosti da će uticati na svedoke.

Ono što je, takođe, neobično u ovom rešenju je nedostatak opisa na koji način je krivično delo izvršeno, tj, nije navedeno kojim rečima se osumnjičeni obratio ministru, čime mu je ugrozio sigurnost.

Rešenje je donela majorka policije Bojana Otović Pjanović koja je javnosti poznata još od slučaja nestanka devojčice Danke Ilić, kada se u toku potrage zajedno sa načelnikom UKP Ninoslavom Cmolićem pojavljivala u mnogim medijima.

Selaković tvrio da je fizički napadnut

Da je Nikola Selaković „fizički napadnut“ saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu u petak uveče.

Već narednog dana se oglasio i sam Selaković, rekavši da je fizički napadnut tako što ga je nepoznato lice udarilo u glavu.

„Nepoznato lice me je napalo sa leđa, kada sam išao od svog stana da posetim roditelje, oko 21.45 sati“, rekao je Selaković.

Počinilac ga je, kaže Selaković, psovao i rekao da će „nas nabiti na kolac, misleći na nas iz SNS-a, kako se izrazio“.

Ministar u ostavci je rekao da mu je to lice prišlo s leđa. „Kada sam se okrenuo da razgovaram s njim, on me je udario i pobegao. Udario me je u predelu glave, sa leve strane nosa“, kaže Selaković, dodajući da je isečen u predelu leve slepoočnice i da su mu naočare spale pri udarcu.

Čak je i ministar policije Ivica Dačić izjavio da je Selaković u policiju došao krvavog nosa.

Selaković je došao u petak uveče u MUP krvavog nosa i prijavio da je napadnut, ispričao je Dačić za TV Prva.

