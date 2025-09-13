Državna manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave biće održana u Gadžinom Hanu u ponedeljak 15. septembra, najavljuje predsednik te opštine

Dok Beograd nadleću vojni avioni, a novobeogradski asfalt uništavaju tenkovi i druga vojna vozila pripremajući se za paradu kojom će se obeležiti i Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave, ali s pet dana zakašnjenja, iz Gadžinog Hana stižu vesti da će državna manifestacija povodom ovog praznika biti održana u tom mestu.

Svečana državna manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće održana 15. septembra u Gadžinom Hanu, najavio je predsednik Opštine Milisav Filipović, pišu Južne vesti.

Filipović je pozvao sve Zaplanjce da prisustvuju državnoj svečanosti ispred zgrade Opštine u Gadžinom Hanu.

„Dragi moji Zaplanjci, zahvaljujući Predsedniku Republike Srbije g-dinu Aleksandru Vučiću i Ministarki za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja g-đi Milici Đurđević Stamenkovski pripala nam je velika čast da se ove godine obeležava državna manifestacija Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave kod nas, u našoj opštini“, najavio je Filipović.

Svečanost će se, prema njegovoj najavi, održati u ponedeljak (15. septembar) od 11:30 na Trgu Dragutina Matića, ispred zgrade Opštine Gadžin Han.

Zašto se proslavlja 15. septembar?

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i simbolično je ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta, a praznuje se od 2020. godine.

Nije na spisku neradnih dana, budući da još nije na spisku verskih, radnih ili neradnih praznika u Srbiji, proslavlja se nezvanično, ali uz podršku Vlade Srbije.

U čast praznika, ali pet dana kasnije, u subotu, 20. septembra biće održana i vojna parada „Snaga jedinstva“ ispred Palate „Srbija“ u Beogradu.

