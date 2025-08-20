Politička kriza
Protesti i vlast: Sa „mafijom“ nema dijaloga
Sagovornici „Vremena“ saglasni su da je politički dijalog u trenutnoj situaciji nemoguć. Koji je onda izlaz iz doboke političke krize i talasa nasilja
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će ispitati sve do tančina ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije u garaži Vlade Srbije
„Ništa ne krijemo“, tvrdi Ivica Dačić o ponašanju Marka Krička u garaži Vlade Srbije.
Nakon što je Rektorski kolegijum uputio zahtev Vrhovnom javnom tužilaštvu da se utvrdi istina o postupanju policije 14. na 15. avgust, Dačić je istakao da će služba unutrašnje kontrole ispitati ukoliko je bilo zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja policijskih službenika. Pozvao je sve da objavljuju samo proverene informacije.
„Mi reagujemo kada su neistine u pitanju a bilo ih je na desetine od početka održavanja skupova blokadera“, rekao je ministar Dačić.
Niko se nije žalio
Dačić je dodao da je Nikolina Sinđelić zajedno sa pet ljudi 14. avgusta oko 23 sata na uglu Kneza Miloša i Nemanjine učestvovala u nezakonitoj blokadi saobraćaja i pozivala na napad na policiju, bakljama gađala pripadnike policije.
„Policija ih je uvela u zgradu Vlade kako bi ih prevezli u PU Stari grad na dalje postupanje, jer bi na ulici bili izloženi napadu“, rekao je Dačić.
Kod nje je pronađena baklja.
„Oko 1.30 dovedena je u Stari grad, i tužilac se izjasnio da ima elemenata za prekršajni postupak i u 3 sata je puštena iz stanice. Nije bilo vezivanja, vređanja, niti bilo kakvog maltretiranja“, rekao je Dačić.
Istakao je da nije bilo primedbi na postupanje policije i pozvao sve da objavljuju samo proverene informcije.
„Mi ništa ne krijemo, ako ima zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja, služba unutrašnje kontrole postoji zbog toga“, naveo je Dačić.
Sve se zataškava
Upravo je o unutrašnjoj kontroli „Vreme“ skoro pisalo.
„Nismo na ulicama da pratimo profesionalizam policajaca, već njihovu odanost vladajućoj partiji“, rekao je za „Vreme“ jedan inspektor Sektora unutrašnje kontrole MUP-a.
On je sa kolegama mesecima na ulici, u civilu, i posmatra šta rade kolege u uniformama.
„Ali ne da bismo nadzirali njihov profesionalizam, već da bismo zabeležili koliko su odani vladajućoj partiji, pošto partija upravlja policijskom silom“, kaže ovaj inspektor, uz uslov da mu ne objavljujemo ime.
„Vreme“ saznaje: Unutrašnja kontrola zataškava brutalnost policije
„Kada dobiju naredbu da rasturaju okupljene, onda, takođe zbog političkog pritiska, koliko god da su brutalni, ne odgovaraju za prekomernu upotrebu sile. Sve se zataškava“, priča on.
Podseća na slučaj kolege u civilu Lazara Bačića, kojem su žandarmi povredili oko tokom protesta ispred RTS-a. „Kad u javnosti nije prošao spin da su ga povredili studenti, slučaj je stavljen u fioku“, tvrdi sagovornik redakcije.
Sagovornici „Vremena“ saglasni su da je politički dijalog u trenutnoj situaciji nemoguć. Koji je onda izlaz iz doboke političke krize i talasa nasilja
U otvorenom pismu predsednici parlamenta Ani Brnabić, Dragan Maršićanin ocenio je da vlast u Srbiji snosi odgovornost za događaje nakon 1. novembra i da su izjave Brnabić pokušaj zaštite „mafijaške družine“
Srpska napredna stranka objavila je video poziv za mitinge protiv blokada u pedeset mesta širom zemlje. Režimski tabloidi pišu da će okupljanja biti „mirna i dostojanstvena“. Studenti kažu da će na skupove SNS-a ljudi biti dovoženi autobusima
Nakon tužilačkog, u Srbiji imamo i svojevrsni „sudijski državni udar”. Tako vlast vidi tužioce i sudije koji se drže zakona i odbijaju da rade po nalogu izvršne vlasti. Glavni tužilac Nenad Stefanović je glavni adut Aleksandra Vućića da pravosuđe sprovodi njegovu volju
Ispred novosadskog Suda nastavljena je blokada koju su organizovali studenti u znak protesta zbog pritvaranja demonstranata. Policija je rasterala okupljene i privela jednog studenta, dok je ulica ispred zgrade zatvorena za saobraćaj
Pravosuđe i politikaMože li tužilaštvo da pobedi visoku korupciju Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve