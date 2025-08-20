Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će ispitati sve do tančina ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije u garaži Vlade Srbije

„Ništa ne krijemo“, tvrdi Ivica Dačić o ponašanju Marka Krička u garaži Vlade Srbije.

Nakon što je Rektorski kolegijum uputio zahtev Vrhovnom javnom tužilaštvu da se utvrdi istina o postupanju policije 14. na 15. avgust, Dačić je istakao da će služba unutrašnje kontrole ispitati ukoliko je bilo zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja policijskih službenika. Pozvao je sve da objavljuju samo proverene informacije.

„Mi reagujemo kada su neistine u pitanju a bilo ih je na desetine od početka održavanja skupova blokadera“, rekao je ministar Dačić.

Niko se nije žalio

Dačić je dodao da je Nikolina Sinđelić zajedno sa pet ljudi 14. avgusta oko 23 sata na uglu Kneza Miloša i Nemanjine učestvovala u nezakonitoj blokadi saobraćaja i pozivala na napad na policiju, bakljama gađala pripadnike policije.

„Policija ih je uvela u zgradu Vlade kako bi ih prevezli u PU Stari grad na dalje postupanje, jer bi na ulici bili izloženi napadu“, rekao je Dačić.

Kod nje je pronađena baklja.

„Oko 1.30 dovedena je u Stari grad, i tužilac se izjasnio da ima elemenata za prekršajni postupak i u 3 sata je puštena iz stanice. Nije bilo vezivanja, vređanja, niti bilo kakvog maltretiranja“, rekao je Dačić.

Istakao je da nije bilo primedbi na postupanje policije i pozvao sve da objavljuju samo proverene informcije.

„Mi ništa ne krijemo, ako ima zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja, služba unutrašnje kontrole postoji zbog toga“, naveo je Dačić.

Sve se zataškava

Upravo je o unutrašnjoj kontroli „Vreme“ skoro pisalo.

„Nismo na ulicama da pratimo profesionalizam policajaca, već njihovu odanost vladajućoj partiji“, rekao je za „Vreme“ jedan inspektor Sektora unutrašnje kontrole MUP-a.

On je sa kolegama mesecima na ulici, u civilu, i posmatra šta rade kolege u uniformama.

„Ali ne da bismo nadzirali njihov profesionalizam, već da bismo zabeležili koliko su odani vladajućoj partiji, pošto partija upravlja policijskom silom“, kaže ovaj inspektor, uz uslov da mu ne objavljujemo ime.

„Kada dobiju naredbu da rasturaju okupljene, onda, takođe zbog političkog pritiska, koliko god da su brutalni, ne odgovaraju za prekomernu upotrebu sile. Sve se zataškava“, priča on.

Podseća na slučaj kolege u civilu Lazara Bačića, kojem su žandarmi povredili oko tokom protesta ispred RTS-a. „Kad u javnosti nije prošao spin da su ga povredili studenti, slučaj je stavljen u fioku“, tvrdi sagovornik redakcije.