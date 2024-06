Komišić je rekao da su Dodika sankcije pogodile i da je to strašan udarac i za Dodika i za čitav krug ljudi na koje se on naslanja i sa kojima radi

Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da se ne može oguglati na pretnje otcepljenjem Republike Srpske, jer bi što na kraju značilo raspad Bosne i Hercegovine, što se ne sme dozvoliti i ocenio da se predsednik RS Milorad Dodik u neku ruku ponaša kao „ranjena zver“, piše Glas Amerike.

„Američke sankcije su ga pogodile bez obzira šta on priča. Pogotovo sankcije koje sprovode domaće banke prema njemu i tom krugu njegovih ljudi. To je strašan udarac i za Dodika i za čitav krug ljudi na koje se on naslanja i sa kojima radi. Naravno da se on u tom trenutku ponaša kao razjareni bik, ali ranjen bik“, rekao je Komšić.

On je istakao da bi radio drugačije, da je na Dodikovom mestu i da bi gledao da izađe iz te situacije, a ne da još dublje zapada u probleme.

Foto: AP /Armin Durgut Željko Komšić

„Ne možete se vi nositi sa tim stvarima na način na koji on misli da može, niti mu Putin može pomoći u tom smislu. Na kraju krajeva, Putin je podaleko i nema tu moć ni političku snagu koju Dodik pokušava da nam plasira da Putin ima. Dakle, ako bi čovek bio racionalan ne bi radio ovo što on radi. Sva ta priča o nestanku BiH kroz taj proces razduživanja su samo pusti snovi. To se neće desiti“, rekao je Komšić.

On je podsetio da bilo pokušaja toga i 1992. godine „sa većom silom, sa toliko žrtava, pa je BiH opstala“.

„Šta god on pokuša uraditi BiH će opstati i njegovi snovi se ne mogu ispuniti u tom smislu“, rekao je Komšić.

Izvor: Glas Amerike