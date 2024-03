Predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić očekuje da će beogradski izbori biti raspisani u narednih sedam, osam dana, nakon što se izabere predsednik Skupštine Republike Srbije koji mora da raspiše izbore. Izvesno je samo da od ponedeljka teče rok od mesec dana za raspisivanje izbora, a prvi mogući datum koji se pominje je 28. april.

Politički analitičar Dragoljub Anđelković ukazuje da datum izbora može da utiče na rezultat. On je uveren da se Vučić ponovo priprema za izborne mahinacije i da opozicija treba da bojkotuje izbore u Beogradu ukoliko se uslovi za njihovo održavanje ne promene.

“U to vreme je školski raspust i veliki deo gradske populacije ide negde. Ili na odmor, ili van grada. Ljudi koji nisu pod političkom presijom koriste svaki odmor i vrlo često nisu tu, a Vučić se oslanja na to da on njegovo biračko telo u velikoj meri on kontroliše. Računa da će članovi partije i kapilarni glasovi ostati kada im se naredi”, kaže Anđelković.

Procenjuje da najave da će izbori biti 28. aprila potvrđuju da on neće poslušati preporuke ODIHR-a.

„Druge partije ne mogu da na takav, skoro totalitaran, način utiču na birače. Zbog toga je Vučić tu u velikoj prednosti. S druge strane, što na taj način namešta ponovo i datum, pokazuje da neće odustati od prevarantskog modela izbora. Sve ono što je dobio kao preporuke ne uzima ozbiljno, tako da, simbolički gledano, to govori da će nameštati izbore”, smatra sagovornik „Vremena”.

Izborna “giljotina”

Govoreći o šansama opozicije na takvim izborima, smatra da bi oni u nepromenjenim uslovima trebalo da bojkotuju izbore.

„Treba zauzeti stav da neće ići na izbornu giljotinu kao prošli put. Ako će nameštati izbore, onda to neka budu samo njegovi izbori. Ovaj put opozicija ne sme da pristane da srlja u propast. Stalno se nešto vaga da li će neke odluke doneti više loših nego dobrih stvari, i stalno ispada mnogo više loših. Ili su stvari normalne, ili nenormalne. Treba zauzeti stav da više neće ućčestvovati u nenormalnim političkim igrama”, kazao je Anđelković.

On je preporučio opoziciji da se hitno obrati svim međunarodnim institucijama i upozori ih na novu izbornu prevaru.

Foto: Tanjug Predsednik Vučić započeo kampanju u Šumicama

„Srbija protiv nasilja”: Izaći na izbore ili ne, pitanje je sad

Iz redova koalicije „Srbija protiv nasilja” stižu oprečne izjave oko izlaska na izbore.

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković je izjavio da koalicija „Srbija protiv nasilja” može da bude u pravu što se tiče izveštaja ODIHR-a, ali da „mora da se sprema na identične izborne uslove“ na izborima u Beogradu, kao za lokalne izbore u mnogim gradovima Srbije.

Ovo mišljenje ne deli Zoran Lutovac iz Demokratske stranke.

„Ne smemo pristati na iste izborne uslove, jer bi to značilo ponavljanje izborne krađe”, poručio je Lutovac.

Sličan stav ima i Dragan Đilas.

On je u gostovanju na N1 televiziji najavio mogućnost da koalicija „Srbija protiv nasilja“ ne izađe na izbore u Beogradu ako se ne primene preporuke ODIHR-a, kao i ako izbori budu zakazani za 28. april, kada deo birača nije tu.

„Ako dođemo u situaciju da idemo na izbore moraju da se primenjuju preporuke ODIHR-a. Ne možemo da idemo na izbore tako što će (Aleksandar) Vučić da izmisli datum kada deo glasača nije tu, da se ne menja birački spisak…“, rekao je Đilas.

Dodaje da je to stvar oko koje će se dogovarati sa koalicionim partnerima i drugim listama.

Kao idealno rešenje nastale krize, Đilas predlaže lex specialis kojima bi se izbori odložili dok se ne primene sve preporuke ODIHR-a, o čemu bi konačan sud trebalo da da opozicija.

Foto: Tanjug Prvi pokušaj konstituisanja Skupštine Beograd

Ko će da raspiše izbore?

Inače, po Zakonu o lokalnoj samoupravi izbore raspisuje predsednik Skupštine Srbije, ali on još nije izabran. Očekuje se da će se to dogoditi na sledećoj konstitutivnoj sednici republičkog parlamenta, koja je zakazana za sledeći utorak.

Prvo što bi predsednik parlamenta mogao da uradi istog ili sledećeg dana jeste da raspiše izbore za Skupštinu grada Beograda. Izbori bi tako mogli da se održe od 12. marta najranije za 45 dana, a najkasnije za dva meseca.

„Zakonom predviđen rok je mesec dana da se raspišu izbori. Dakle, poslednji rok da se raspišu izbori je 3. april 2024. godine. Ako se ide na najkraći rok, ja zaista ne znam kada će to biti, to bi onda mogao da bude neki 28. april, a maksimalni rok ukoliko raspiše 13. aprila je 13. jun 2024. godine“, navodi Zoran Lukić, predsednik Gradske izborne komisije.

Kako u junu ističu mandati odbornika u beogradskim opštinama, nameće se pitanje da li će se istog dana kada i gradski održati i redovni opštinski izbori.

„Za lokalne organe vlasti na teritoriji grada Beograda, odnosno za gradske opštine, rokovi da se održe izbori su otprilike krajem juna, početkom jula. A ovde smo videli da su rokovi malo raniji, tako da je gotovo sigurno nemoguće da budu sprovedeni zajedno izbori za lokalne organe vlasti u gradu Beogradu i za gradske opštine. Privremeni organ koji postoji, koji će nastaviti da radi, potpuno je vlasan da raspiše i te lokalne izbore za izbor odbornika gradskih opština, odnosno njihove skupštine“, rekao je Lukić.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, dok se ne izaberu organi vlasti u Beogradu, gradom će upravljati i dalje Privremeni organ koji ima nadležnosti gradonačelnika, Gradskog veća i Skupštine grada.

Što se tiče novih izbora u Beogradu, čim se raspišu, Gradska izborna komisija dužna je da u roku od tri dana obezbedi obrasce za kandidovanje, kako bi izborne liste imale 20 dana do održavanja izbora.