Praznični dani iznedrili su dva nova lica debelih veza sa Srpskom naprednom strankom i još debljih dosijea. Jedan im je na Informeru pevao “na uvce”, a drugi vređao novinare nadomak Pionirskog parka

Vest da se u bliskom okruženju javnih funkcionera mogu videti lica sumnjivih biografija i debelih dosijea više nije ni vest. Ali novo je to što su od pre dva dana počeli i da im pevaju „na uvce“. I to javno, na televiziji sa gradskom frekvencijom ne tako zanemarljive gledanosti.

Od Božićne trpeze u studiju Informera do danas, na površinu su isplivala dva nova lica koja su u nekom obliku uvezana sa Srpskom naprednom strankom, a čije se presude mogu meriti u decenijama.

Osuđeni ubica pevao najvišim funkcionerima na TV

Na dan Božića, televizija Informer emitovala je emisiju u kojoj su gostovali najviši državni funkcioneri, od predsednika Aleksandra Vučića i nekadašnje premijerke Ane Brnabić, preko ministara u vladi Ivice Dačića i Darka Glišića, pa do nekih najbučnijih poslanika SNS-a u parlamentu.

Na ovom „veselju“, glavna muzička atrakcija bio je izvesni Dragan Ašanin, harmonikaš i pevač koji je prema informacijama koje je objavio Nemanja Šarović, osuđeni ubica.

Dragan Ašanin, osuđeni ubica, pevao je Vučiću, Brnabićki, Vučićeviću i brojnim ministrima na televiziji Informer za Božić! Njegova žrtva, Jasmina Đorđević, imala je svega 18 godina kada je Ašanin u nju ispalio tri metka. Ubistvo je izvršeno pred Jasmininim dvanaestogodišnjim… pic.twitter.com/4z0OZH2iXk — Немања Шаровић (@NemanjaSarovic) January 8, 2026

Ašanin je, kako su pisale Novosti, u oktobru 1992. godine usmrtio osamnaestogodišnju devojku tako što je ispalio tri hica iz pištolja, zbog čega je uhapšen i osuđen na 12 godina robije.

Nakon zatvora nastavio je muzičku karijeru, objavio je više pesama i često gostovao u muzičkim emisijama na televiziji, uključujući i Happy TV.

Preko 10 godina robije, pa u Ćacilend

Tokom prazničnih dana svojih pet minuta slave dočekao je i Miroslav Suvalj. Drugog dana Božića, na ulazu u Pionirski park Suvalj je sačekao ekipu N1, preprečio im prolaz i potom ih optužio da su „ološ koji ruši Srbiju“.

„E zato što mi se može“.

Kad tako nešto izusti ovakav balvan, kao sa snimka…

to je osnov propasti ove države i naroda.

Miroslav Suvalj naprednjak iz Sombora sa 15 godina zatvora u Sremskoj Mitrovici zbog više krivičnih dela uključujući i silovanje muškarca. pic.twitter.com/KGXr0lkEfy — 𝙁𝙀𝙍𝙈𝘼𝙉 ▶︎ (@FermanTwitt) January 7, 2026

Iz odgovora koji je ta televizija kasnije dobila od Višeg suda u Somboru, saznali smo da je čuvar Pionirskog parka osuđivan na ukupno 10 godina i osam meseci zatvora zbog različitih krivičnih dela.

Najpre je u januaru 2014. godine pravosnažno osuđen na dve godine i dva meseca zatvora zbog razbojništva, a onda u maju iste godine, takođe pravosnažno, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina i šest meseci zbog otmice, silovanja i iznude.

Zašto baš oni

Poznato je da su se u takozvanom Ćacilendu mesecima okupljale osobe sa kriminalnom prošlošću (ali i sadašnjošću), o čemu svedoče i informacije koje KRIK objavljuje u svom registru „Ćaci(ji), čuvari partije“.

Ne postoje potvrđene informacije zbog čega se za ovakve poslove angažuju osuđeni kriminalci, ali se sumnja da su u pitanju ucene ili obećanja vlasti da će počinioci nezakonitih dela biti oslobođeni gonjenja ukoliko pokažu lojalnost i založe se za njihovu stvar. Dešavalo se proteklih dana da do javnosti dođu i pokoji telefonski razgovori koji to nagoveštavaju.

Međutim, odluka da se za Informerovo VIP političko veselje, od onoliko vlasti naklonjenih pevača pozove baš jedan poluanonimni osuđeni ubica, takođe šalje poruku da su u tako ustrojenom sistemu kriminalci dobrodošli i čak poželjni.

