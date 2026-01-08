Specijalni program treštao je na Božić satima na Televiziji Informer. U krugu porodice, one njihove, naprednjačke, državni vrh proslavio je najradosniji hrišćanski praznik

Dok su se građani širom zemlje okupljali u krugu porodice, državni vrh Srbije Božić je proveo takođe porodično – u krugu njihove esenesovsko-radikalsko-informerske porodice, u živom programu kod Dragana J. Vučićevića na televiziji Informer.

U simbiozi kafane i stranačkog štaba, uz muziku „na uvce”, iće i piće, višečasovni popodnevni program protekao je u znaku praznične topline za one u studiju, pečenja i političkih poruka.

Među zvanicama na božićnoj proslavi kod Vučićevića našao se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gost u jednom delu programa, okružen provereno lojalnim novinarsko-političkim društvom.

Predsednik nije želeo da jede, pa je domaćin zamolio konobara da skloni tanjir, prethodno pitajući najuvaženijeg gosta da li želi „običnu ili drugu stolicu”. Vučić je, pomalo iznenađen prizorom i muzikom, seo za sto.

Muzika je utihnula, a predsednik započeo dvočasovno razglabanje sa domaćinom i novinarima ove televizije.

Božić s predsednikom i pretnje BIA-om

Pričao je o politici, spoljnoj i unutrašnjoj, o aktuelnostima, ali i o samom Informeru. Kako je rekao, postojala je „spoljno-unutrašnja inicijativa” da se formira većina u Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) sa najvažnijim ciljem da do marta ukine televiziju Informer.

„Za to imamo dokaze i oni će biti arhivirani u službama bezbednosti”, kazao je Vučić gostujući upravo u programu televizije Informer.

Dodao je i da je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao pregovaračica, bila izložena brojnim pritiscima prilikom formiranja Saveta REM-a, te da je njegovom reakcijom prekinuta mogućnost da se na te pritiske pristane.

Informer kao novi RTS

Nakon što je predsednik napustio slavlje, susrevši se na izlazu sa svojim političkim ocem Vojislavom Šešeljem, usledilo je jedno od „prigodnih” obraćanja: od ministra informisanja zatraženo je da se ukine pretplata za RTS i prebaci na Informer, jer kako je implicitno poručeno – ovde se nalazi prava javna služba.

A ta „javna služba” smatrala je prigodnim da napravi božićno slavlje u kojem su kroz pesmu i govore slate jasne poruke mržnje onima koji nisu na njihovoj strani i uz njih, a to je sad već, pokazuju istraživanja javnog mnjenja, veći deo građanstva.

Uglješa Mrdić, poslanik poznat po štrajku glađu ispred Skupštine, ispoštovao je praznik i domaćina kako dolikuje. Održao je govor i zahvaljivao se Informeru na objektivnosti.

Sve ministar do ministra

Osim njega, među zvanicama su bili i Vojislav Šešelj, Ana Brnabić, ministri Ivica Dačić, Milica Zavetnica, Zoran Vujić, Darko Glišić, Zoran Gajić, Dejan Vuk Stanković, najlojalniji studenti koji žele da uče (ovoga puta bez Miloša Pavlovića), Dejan Tomašević, Dejan Bulatović, kao i mnogi drugi članovi šire naprednjačke porodice.

Dragan J. Vučićević, u ulozi televizijskog domaćina-kafanaša, hvalio je koricu pečenja i gotovo histerično naručivao pesme na uvce gostima.

Tako su muzikanti Šešelju otpevali: „Gledaj, majko, kako znaš, za četnika da me daš”, dok je „specijalno za Anu Brnabić” izvedena pesma „Što se mala uobrazi”.

Kadar Brnabić i Šešelja, dok im DJV, studenti koji žele da uče, po koji ministar, novinari Informera i ostali gosti pevaju i igraju nad glavama, sa malih ekrana sevao je satima.

Dačić je, kako mu je i svojstveno, u jednom trenutku zapevao.

Šuške za muzikante

Ni sam domaćin nije odoleo mikrofonu, ali onom za pevanje, pošto je drugi držao gotovo sve vreme.

„Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze žuti što nas ne vole”, otpevao je Vučićević, dok su u studiju klimale glave u ritmu i saglasnosti.

Orio se i pozdrav za „blokadere”: „Daće Bog da se Voja vrati u parlament, a da oni nestanu”, poručio je DJV, aludirajući na povratak Šešelja. Praznična poruka mira, precizno adresirana.

Kako je odmicao program, tako su se, između zalogaja prasetine i čaša alkohola, ređale i šuške po harmonici i među dlanovima muzičara.

Između redova pečenja smenjivale su se i pesme, ne baš pomirljive, ne baš praznične, ali svakako ideološki prepoznatljive, uprkos tome što se Božić tradicionalno smatra praznikom mira i pomirenja.

U programu Informer TV-a izvedena je i pesma sa stihovima uvredljivim po muslimanke: „Oj, vojvodo Sinđeliću”, uz izmenjeni stih: „Turkinja se pred džamijom klela, da je samo Srbina volela”.

Tako je protekao praznični program na TV Informer, i moguće u mnogim domovima širom Srbije u kojima je bio uključen televizor: u znaku porodice, tradicije, muzike, mesa, politike i poruke da je mir moguć, ali samo među svojima, dok se ostali mogu mrzeti i ismevati uživo u programu televizije koja je dostupna kod svakog operatera.

