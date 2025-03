U beogradskoj opštini Čukarica, u nedelju (30. mart) vozilom je udaren muškarac tokom šesnaestominutne tišine za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, piše Danas.

Incident se dogodio u Trgovačkoj ulici.

Policija je bila prisutna, tako da su i vozač i oštećeni odvedeni u policijsku stanicu Čukarica.

Reporter Danasa koji je bio na licu mesta, razgovarao je sa muškarcem koga je automobil udario.

„Bio sam na pešačkom ostrvu tokom šesnaestominutne tišine za žrtve u Novom Sadu. Vozač automobila koji me je udario bio je vidno nervozan od prvog minuta. On i saputnica su izašali iz vozila i negodovali zbog blokade. Potom je odlučio da zaobiđe sve svojim vozilom i to je učinio ispred policajaca, a preko pešačkog ostrva na kojem sam stajao i udario me je. Odbacio me je metar ili dva. Onda su policajci reagovali i zaustavili ga, došla je i saobraćajna”, ispričao je D. V.

Dodaje da mora da ide na detaljne analize kuka i vrata.

„Video me je ispred sebe i uprkoso policajacima krenuo na mene sa namerom i predoumišljajem”, rekao je D. V.

