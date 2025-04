Raduj se, Srbijo! Zvanično je počeo svenarodni sabor „Ne damo Srbiju“, trodnevni skup promocije Pokreta za narod i državu, zbog koga je ovih dana zatvoren centar Beograda.

Pošto je u pitanju, kako kažu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegove pristalice, „najveći skup u istoriji Srbije“, za njega je pripremljena i posebna, 400 kilograma teška zastava (prema podacima Ane Brnabić). Zato je skup počeo razvijanjem najveće zastave Srbije koja je ikada viđena na ulicama Beograda.

Zastava Srbije duga 200 metara razvijena je od raskrsnice Nemanjine, duž Ulice kneza Miloša prema Skupštini Srbije.

Razvijanje zastave uživo i ceo performans prenosilo je uživo desetak televizija, mada prenosa na Radio-televiziji Srbije nije bilo. Na čelu kolone bili su dobošari i ministri u tehničkoj vladi Siniša Mali i Đorđe Milićević. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić prenos je gledala iz studija ružičaste televizije, odakle je poručila da je „ustala tiha većina“ koja je posle četiri i po meseca videla da joj „neko ruši državu“.

A među građanima koji su nosili srpsku trobojku bio je, glavom i bradom, Aleksandar Vučić. Ispratilo ga je budno oko kamere.

„Srbiji možeš sve da radiš, da joj ne daš da se kreće, ali kad Srbin oseti slobodu onda se dogodi ovo. Mnogo sam srećan i sutra ćemo videti tu Srbiju“, rekao je Vučić.

Brže, bolje, jače

Kako je naveo predsednik Srbije, zastava Srbije bila je tu da pokaže da je „Srbija najveća svetinja koju imamo“.

U stvarnosti, verovatnije objašnjenje je to da je predsednik Srbije video da se na studentskim protestima mesecima nose zastave Srbije, stare i nove, velike i male, i odlučio da pokaže demonstrantima da te zastave nisu ništa naspram one od 200 metara koju on za tili čas stvori ispred Narodne skupštine.

Uz to, nije prvi put da se Vučić kiti nacionalnim simbolima, u nastojanju da sebe prikaže kao patriotu.

Da li je najveću zastavu u istoriji Srbije nosio i najveći broj ljudi viđen na ulicama Beograda? Sva je prilika da to nije slučaj, jer kamere televizije „Pink“ uporno su snimale krupne kadrove, a snimci sa veće visine pojavljivali su se tek sporadično.

Na njima, otužno praznjikave okolne ulice, pa čak ni „Informerov“ „tačkasti softver“ nije izbrojao prisutne.

Vučević: Ne bismo sačuvali Srbiju da nije bilo jednog čoveka

Po otvaranju skupa, uručene su zahvalnice za studente „koji su prvi ustali protiv terora“. Prisutnima su se obratili lider SPS-a Ivica Dačić, student Vladimir Balać, poljoprivrednik Jovo Matić i premijer u ostavci Miloš Vučević.

Vučević je poručio okupljenima da Srbija ne bi bila sačuvana da nije bilo predsednika Vučića.

„Ne bismo mi sačuvali Srbiju kao državu u ovih gotovo šest meseci borbe, bitke. Ne bismo opstali ni kao narod ni kao država pod naletom ove obojene revolucije da nije bilo hrabrosti, odlučnosti i mudrosti jednog čoveka, a to je predsednik Aleksandar Vučić“, naveo je formalni lider naprednjaka.

On je pozvao narod Srbije da prisustvuju centralnom događaju svenarodnog sabora.

„Narode Srbije, braćo i sestre Srbi, gde god da živite, pozivam vas sutra, na Lazarevu subotu, u popodnevnim satima. Svi zajedno ovde, zajedno sa predsednikom države da kažemo: ne damo Srbiju! Dosta je bilo blokada, laži, obmana, trikova. Dosta ste nam krali živote. Ne damo Srbiju! Živela Srbija!“, poručio je Vučević.