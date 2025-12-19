Predsednici Srbije Boris Tadić, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić

Predsednički i parlamentarni izbori

19.decembar 2025. Andrej Ivanji

A šta ako izbori budu u maju?

Aleksandar Vučić će prevremene izbore raspisati samo ako misli da može da pobedi. Da li su opozicioni akteri spremni na eventualni blickrig? I ko će na crtu Vučićevom kandidatu za predsednika Republike?

Ustavni sud

Pravosuđe

18.decembar 2025. K. S.

Ko su nove sudije Ustavnog suda?

Ove godine bira se 13 sudija Ustavnog suda. Preostalih petoro izabraće predsednik Srbije, a još troje Opšta sednica Vrhovnog suda