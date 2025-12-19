Četvoro novoizabranih članova Saveta Regulatronog tela za elektronske medije u krnjem sastavu podnelo je ostavke na te funkcije u petak (19. decembra), kako su ranije i najavili.

Ostavke su podneli Rodoljub Šabić, Mileva Malešević, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković.

U petak u podne istekao je rok koji je četvoro izabranih nezavisnih članova REM-a dalo Skupštini Srbije da ponovi glasanje i izvrši izbor između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina, pa su oni najavljene ostavke i podneli na pisarnici Skupštine Srbije.

Kandidatkinja Nacionalnog saveta Albanaca Lumturije Ameti koja nije izabrana u Savet REM-a u novembru, odlučila je u četvrtak (18. decembar) da se povuče iz daljeg procesa izbora za člana Saveta REM-a.

Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije prethodno je odabrao dvoje drugih kandidata iz redova nacionalnih manjina. To su Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni.

Saga oko Saveta REM-a

Više od godinu dana od isteka mandata prethodnom sazivu, 12. novembra 2025. izabran je novi, ali krnji Savet REM-a.

Vladajuća koalicija odbila je tada da glasa za kandidate bošnjačkog i albanskog nacionalnog saveta Muhedina Fijuljanina i Ljumturije Ametija, pa je umesto devetoro članova, izabrano njih osmoro – četvoro nezavisnih i isto toliko kandidata vlasti.

Dva dana kasnije, izabrani članovi Saveta REM-a Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić Nedeljković saopštili su da će podneti ostavke na te funkcije, jer ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.

Njih četvoro najavilo je u subotu (13. decembra) da će 19. decembra u podne zvanično podneti ostavke ako Skupština Srbije dotad ne ponovi glasanje i izvrši izbor između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina.

Oni su se prethodno obratili javnim pismom Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Srbije, povodom odluke da odbije prigovor kojim bi se, kako su naveli, omogućilo zakonito i legitimno okončanje izbora u devetoj oblasti – oblasti predlagača iz reda nacionalnih saveta – i time izbor preostalog člana koji će obezbediti zakonski uslov nezavisnosti Saveta REM-a, preneo je ranije FoNet.

Advokat Rodoljub Šabić izjavio je ranije za „Vreme” da će četvoro kandidata koji su ponudili ostavke, njih i podneti ukoliko proces ne bude okončan po zakonu. To se sada i dogodilo.