Izborni uslovi nisu poboljšani, rekao je danas zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović, ali da SSP ne poziva na bojkot izbora i „nikada neće reći nijednu ružnu reč“ za kolege iz opozicije koje su odlučile da izađu na izbore 2. juna, jer „svi žele istu stvar“ i „razlikuju se u taktici, ali ne i u strategiji“.

„U tom smislu njihov izlazak na izbore ne znači da oni rade za (Aleksandra) Vučića, oni možda to ne žele ali se daje legitimitet lažnim, unapred pokradenim izborima i, nažalost, daje se podrška produžetku ove vlasti. Da smo ostali dosledni u našim zahtevima, a Vučić je već bio sateran na konopce, on bi morao da ispuni stvari do kraja jeseni“, izjavio je Stefanović gostujući na TV Nova S, saopštila je SSP.

SSP, kako je naveo, ne poziva ljude u bojkot, jer je to „nemoguće i nenormalno u ovoj situaciji“, ali ono što građanima govori je da samo razmisle da li su ovo stvarno izbori, i odgovara:

„Nisu. Da li je ispunjeno bilo šta od preporuka i zahteva opozicije? Nula, ništa nije ispunjeno. Da li imamo za jotu bolje izborne uslove? Nemamo“.

Prema njegovim rečima „kozmetičke promene koje se pripremaju“ služe samo tome da „Jovanov, Orlić, Aleksandar Vučić, Ana Brnabić kažu – sve smo vam ispunili, vi ste prihvatili ove uslove, bili su savršeni, izašli ste na izbore, dali ste na neki način legitimitet izbornoj krađi – to će da kažu naprednjaci”.

Povodom sutrašnje sednice Skupštine Srbije na kojoj je i tačka dnevnog reda o izmenama i dopunama zakonskih odredbi u vezi sa promenom prebivališta, Stefanović je rekao da su tu dva ogromna problema.

„Prvo, ova izmena zakona, čak se kalendarski navodi u tekstu, odnosi se samo na ove izbore, to znači da svi sledeći nisu bitni, i druga stvar – šta ćemo sa desetinama hiljada ljudi koji su nelegalno ubačeni na birački spisak od 2018. godine. Ovo jedino može da se reši tako što se uzme birački spisak da se vidi ko je promenio prebivalište od 2018. do danas i onda da se proveri gde ti ljudi žive, gde primaju platu. Pa za nekoliko meseci potpuno bismo očistili birački spisak“, rekao je Stefanović.

Cilj SSP je “ obaranje i rušenje ovog korumpiranog režima, a ne igranje revijalnih utakmica”, rekao je Stefanović i ocenio da će sledeći izbori biti mnogo brže.

„Pošto čujem da ljudi kažu da izbora neće biti naredne četiri godine, to je iluzija kao što je iluzija i da će ova Vlada bilo šta pametno i dobro da uradi u Srbiji sa ovim kadrovima i pogrešnom politikom“, ocenio je Borko Stefanović.