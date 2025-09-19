„Zaustave život svaki novi dan, svome narodu nose samo jad i sram, umesto dela prazne reči nose, ništa dobro ljudima ne donose“, počinje pesma „Bolje biti Ćaci“ „Beogradskog kolektiva“ - SNS pandan „Beogradskog sindikata”

Srpska napredna stranka mesecima štancuje čudne AI pesme protiv blokada. Sada je pokrenula i Jutjub kanal.

Pošto su naprednjaci imali kontramitinge, zatim studente 2.0, kontraparole i kontrašetnje, na red je došao i pandan „Beogradskom sindikatu“, čije se pesme često čuju na protestima građana i studenata koji su se pubunili protiv režima.

Tako se sada pojavio Jutjub kanal sa pesmom grupe „Beogradski kolektiv“, a svi prorežimski mediji nazivaju ga velikim hitom koji je već ušao u uši ljudima pa ga svi oni „koji žele da rade“ zvižduću dok idu na posao, a deca koja „žele da uče“ već uveliko navodno pevaju.

„Zaustave život svaki novi dan, svome narodu nose samo jad i sram, umesto dela prazne reči nose, ništa dobro ljudima ne donose“, počinje pesma naziva „Bolje biti Ćaci“ „Beogradskog kolektiva“, a ispod pesme ide i prevod na engleski.

Ova nije prva pesma iz režimske kolekcije. Tako je tokom leta nastala i pesma protiv blokada „Hocu da zivim slobodno i normalno“, koju su učesnici SNS okupljanja u Leskovcu pevali u glas.

„Hoću da živim slobodno i normalno, dosta je nasilja iiiiiiii blokaaaaada. Hoću da sunce na licu me grliiii, da u mom graaadu, ljubav vladaaa! Dosta je mraaaka… dosta je bolaaaa“, ide pesma iz Leskovca za koju je snimljen i spot, koji je objavljen na sajtu Novosti.

Veštačka inteligencija iz Mitrovićeve kolekcije

Spot „Živela Srbija“ nastao je uz upotrebu veštačke inteligencije, hvale se iz „Beogradskog kolektiva“, a pominje se i da su reči pesama protiv blokada skovane uz pomoć ChatGPT-a.

Ovaj pristup neodoljivo seća na vlasnika Pink Medija grupe, Željka Mitrovića, koji odavno gaji strast prema spotovima nastalim uz pomoć veštačke inteligencije.

Među njima je i onaj u kojem je Mitrović ilustrovao kako bije bitku protiv blokadera-terorista koji hoće da uruše Srbiju.

Golim rukama odupire se DJ Žeks sveobuhvatnoj i prejakoj morskoj nemani, polu hobotnici-polu zmiji, u mračnim dubinama vode propalog i potopljenog grada. Okreće se spretno i povlači najbolje borilačke poteze. Ali super-murine su jednostavno previše jake ili ih je samo previše. Ovo speficično animatorsko umeće podelio je direktor Pinka na društvenim mrežama, a u opisu video priloga napisao je:

„Neke bitke se mogu dobiti, a neke ne! Ljudi naprosto vole da vode besmislene bitke koje se ne mogu dobiti jer se rađaju na nesavršenostima ljudske rase.“