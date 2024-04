U „Utisku nedelje“, predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš je objašnjavao zašto se ova stranka opredelila za bojkot beogradskih izbora, ali naveo da je situacija drugačija kada su u pitanju ostali lokalni izbori.

„Mi smo prepustili našim lokalnim odborima da rade šta je najbolje za njih, naš odbor u Novom Sadu će imati slobodu da izabere i to tako treba da bude svuda“, rekao je Ponoš.

Da su lokalni odbori autonomni u svom odlučivanju potvrdio je i potpredsednik stranke SRCE Slobodan Cvejić koji je za N1 izjavio da je opoziciji u Beogradu ukradena pobeda 17. decembra.

“To je jasno po broju glasova koji su preoteti. Mi ne možemo da se ponašamo kao da ništa nije bilo. U drugim opštinama tada nije bilo izbora”, objašnjava Cvejić.

Dodaje da je tada i u ostalih 60 opština u kojima su održani izbori takođe bilo krađe i da za to postoji evidencija.

Sličnog stava bio je i Predrag Marsenić iz Novog DSS-a koji je izjavio kako je ova stranka oštro protiv izlaska na beogradske izbore i dodao:

„Što se tiče lokalnih izbora u Srbiji, ako neko misli da je u mogućnosti, mi im nećemo zabraniti.“

„Zajedno“ u raskolu

Beogradski odbor stranke Zajedno doneo je odluku o kolektivnom istupanju iz članstva stranke, zbog toga što stranačko rukovodstvo nije prihvatilo volju većine članova gradskog odbora da učestvuje na beogradskim izborima 2. juna.

Gradski odbor, koji okuplja lokalne odbore, članove i aktiviste stranke sa teritorije svih beogradskih opština, sada planira da počne sa pripremama za izlazak na izbore u saradnji sa partnerima iz koalicije „Srbija protiv nasilja“.

Kako je ranije za „Vreme“ rekao Miketić, od izbora ne žele da odustaju u momentu kada “ režim smilšljeno krade vreme, dok sa druge strane točkovi GSP-a ubijaju ljude po ulici.

„Zato je osnovno pitanje kako ćemo da zaustavimo metastazu Beograda na vodi, rušenje Sajma, savskog mosta, ali i da što pre uredimo saobraćaj putem ulaganja u BG voz, uvedemo istinski besplatne udžbenike, obuzdamo korupciju. Za nas to znači da se uvek ide u borbu. Jel varaju? Varaju. Jel kradu? Kradu. Jel tuku – tuku? A šta mi radimo? Hoćemo da ih pustimo? Ne, već baš zato – mora borba“, kaže Miketić

Na to je odgovorila Biljana Stojković, kopredsednica stranke Zajedno: „Izjava Đorđa Miketića da inicijativni gradski odbor Zajedno izađe na beogradske izbore nije u skladu sa odlukom stranke. Na širem sastanku rukovodstva stranke doneta je odluka o bojkotu, koja je i izneta u javnost.“

Ona je za list „Danas“ dodala da će Zajedno poželeti gospodinu Miketiću svu sreću na izborima.

Bojkot ili politička poruka?

Politički konsultant Dušan Milenković objašnjava za „Vreme“ šta bi značila situacija u kojoj bi gradski odbori stranaka koje su se na razgovoru u petak izjasnile za bojkot izašli na lokalne izbore.

„Ako gradski odbori imaju mogućnost da samostalno odlučuju o izlasku na lokalne izbore, verujem da će se većina njih odlučiti da na njima učestvuju. To bi suštinski značilo da oni na predstojeće izbore ipak izlaze kao stranke, pa nema smisla da pričamo o bojkotu i neizlasku na izbore“, kaže Milenković.

On podseća da će se lokalni izbori 2. juna održati u 88 opština, što znači da „gotovo cela Srbija izlazi na izbore“.

„Ukoliko navedene stranke izađu na izbore svuda osim u Beogradu, to nije bojkot, već politička signalizacija vlasti, ali i ostatku opozicije koji se odmah izjasnio da je za izlazak na beogradske izbore“, zaključuje Milenković.

Kraj jedinstva i nove koalicije?

Predsednik stranke Srbija Centar „Srce“ Zdravko Ponoš je u „Utisku nedelje“ izjavio da su šanse da opozicija ipak zauzme jedinstven stav nikakve.

On je ovakav stav opravdao time što su potpisali dokument o saradnji sa ProGlasom da se neće ići na izbore dok se ne ispune zahtevi opozicije i da će njegova stranka ostati dosledna tom stavu.

Ponoš je naglasio da je vlast prihvatala uslove opozicije dok su bili jedinstveni.

Druga struja opozicije, koja se ipak odlučila da učestvuje na beogradskim izborima, uveliko radi na sastavljanju nove koalicije.

Aleksandar Jovanović Ćuta se nada da priči o zajedništvu opozicije nije došao kraj. Poručuje da će do kraja „gurati tu priču“.

Novu ideju kako da stranke opozicije ostanu zajedno daje deo koalicije NADA, odnosno jedan njen deo – POKS.

„Da se donese odluka o uslovnom izlasku na izbore. Ta odluka trajala bi do 18. maja, kada je poslednji dan da se povuku izborne liste. Dan pre opozicija treba da proceni, da li su ispunjeni traženi izborni uslovi“, predložio je Nenad Tomašević iz POKS-a.

Zasedanje Skupštine

Uprkos silnim neslaganjima, opozicija u ponedeljak prisustvuje zasedanju Skupštine Srbije, na kome će se razmatrati izmene i dopune važećeg Zakona o lokalnim izborima.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je sazvala sednicu na predlog 187 poslanika sa samo jednom tačkom dnevnog reda, kako bi taj zakon bio izmenjen da bi se omogućilo da lokalni izbori 2. juna, već raspisani za gradsku vlast Beograda, budu tog dana i u drugim lokalnim samoupravama gde izbori nisu bili 17. decembra 2023. godine.

Predlog su potpisali poslanici vladajuće koalicije i opozicionih poslaničkih grupa „Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije“, Zeleno-levi front, Ekološki ustanak i samostalni poslanici.

Lider SSP Dragan Đilas je pak najavio da će podneti predlog ustavnog zakona kojim je predviđeno pomeranje izbora za jesen.

Dodao je da će ovaj ustavni zakon podneti sa kolegama iz stranke SRCE i koalicije NADA.

„To je pisao pravni tim Srbije protiv nasilja, na čelu sa profesorom Tanasijem Marinkovićem, iza koga je stala cela koalicija. Poslali smo to Ani Brnabić, mi i dalje stojimo iza toga da je to jedini način kako možemo do fer i poštenih izbora u Srbiji“, naveo je on i istakao da je njihovo da „predlože ono što je rešenje“.